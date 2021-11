Deel Europa haalt teugels strakker aan: nieuwe lockdowns en beperkingen

5 doden Ooggetui­gen drama kerstop­tocht VS in shock: ‘Het was huivering­wek­kend’

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen doordat een auto inreed op een kerstoptocht in het Amerikaanse Waukesha (Wisconsin). Meer dan veertig personen raakten gewond, onder wie ook kinderen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ooggetuigen zijn in shock. ,,Ik hield het hoofd van een klein meisje in mijn handen, ze was aan het schokken.”

9:58