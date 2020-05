Deelstaten botsen met Berlijn over corona-aanpak: ‘Van verboden naar zelfdiscipline burgers’

In Duitsland is een fikse politieke ruzie én discussie ontstaan over de landelijke coronaregels. Enkele deelstaten vinden het onnodig de algemene contactbeperkingen te handhaven terwijl er geen sprake meer is van een noodsituatie. ,,239 besmettingsgevallen rechtvaardigen het inperken van de grondrechten van 2,16 miljoen burgers niet’’, stelt de Thüringse minister-president Bodo Ramelow (Die Linke).

De democratisch-socialistische deelstaatpremier staat aan de basis van de ruzie tussen de deelstaten en Berlijn over de landelijke coronabeperkingen. Die bestaan uit het verplicht afstand houden van minstens 1,5 meter, een mondkapjesplicht in winkels en stads- en streekvervoer én een verbod voor samenkomsten met meer dan twee personen, gezinsleden en huisgenoten uitgezonderd. De beperkingen werden begin mei verlengd tot en met 5 juni maar gelden nu minstens tot en met 29 juni, beslisten de Bondskanselarij en de minister-presidenten van de deelstaten gisteravond. Ze rekten het samenscholingsverbod op tot maximaal tien personen of leden van twee huishoudens.

Duitse media spreken van een compromis dat er kwam na een crisisoverleg, afgelopen maandag. Berlijn riep de zestien deelstaatleiders samen in telefoonconferentie nadat de minister-president van Thüringen dit weekend de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok had gegooid. Hij verklaarde in een interview de algemene noodmaatregelen vanaf 6 juni te willen schrappen en de ‘verboden’ te vervangen door ‘geboden’, ‘overheidsbeperkingen’ door ‘aanbevelingen en zelfdiscipline van de burgers.’ Daarmee zou de deelstaat de eerste in Duitsland zijn die dat doet.

Forse kritiek

Bodo Ramelow kreeg steun van zijn collega's in de deelstaten Saksen en Baden-Württemberg maar ook forse kritiek. Zo sprak minister-president Markus Söder van Beieren (CSU) van ‘een hoogst gevaarlijk experiment’, gezondheidswetenschapper en Bondsdaglid Karl Lauterbach (SPD) van ‘een overduidelijke fout’. De Duitse Gezondheidsminister Jens Spahn (CDU) zei dat ‘in geen geval de indruk mag ontstaan dat de pandemie voorbij is’.

Angela Merkel (CDU) verklaarde begin mei de regie over de corona-aanpak grotendeels te willen overlaten aan de deelstaten vanwege de regionale verschillen in besmettingscijfers. Maar ‘aanbevelingen’ en ‘geboden’ alleen vindt ze onvoldoende, verklaarde haar woordvoerder gisteren. De bondskanselier is voorstander van ‘bindende voorschriften’ met betrekking tot de afstandsregel, contactbeperkingen en hygiënevoorschriften zoals de mondkapjesplicht. ,,Als deze basisregels niet meer in acht worden genomen, dreigen de bij het indammen van de pandemie behaalde successen verloren te gaan’’, aldus Steffen Seibert.

Acceptatie

De minister-president van Thüringen verklaarde daarna dat het verplicht dragen van mond- en neusmaskers blijft gelden maar dat hij af wil van algemene verordeningen die gedrag voorschrijven en dwingen tot handhaving. ,,Het is ieders plicht zich te beschermen, net als bijvoorbeeld tegen hiv. Mensen moeten leren leven met het coronavirus, moeten erover nadenken. Dat veronderstelt acceptatie. Die bereik je niet met verboden, wel met aanbevelingen dat ze moeten oppassen.’’

Het inperken van de grondrechten van burgers is volgens Bodo Ramelow alleen gerechtvaardigd zolang de besmettingscijfers daar aanleiding toe geven. ,,We zijn op 22 maart akkoord gegaan met algemene noodmaatregelen. Dit met het vooruitzicht van mogelijk 60.000 besmettingen op een capaciteit van 650 ic-bedden in Thüringen. Twaalf weken later hebben we 239 besmettingsgevallen en nul nieuwe infecties in 21 van de 23 arrondissementen. Alle reden om van de crisismodus terug naar normaal te gaan en slechts in te grijpen waar nodig. Kinderdagverblijven en scholen moeten uiterlijk na de zomer weer volledig draaien. Leraren weigeren naar school te gaan zolang de noodmaatregelen van kracht zijn’’, aldus Ramelow.

Het deelstaatkabinet beslist dinsdag over zijn plan.