Deense politie: Ledematen bewust gescheiden van gevonden romp

Kim Wall werd voor het laatst op 10 augustus gezien toen ze aan boord stapte van de onderzeeër van de Deense ingenieur Peter Madsen, over wie ze een verhaal wilde schrijven. In het onderzoek heeft de duikbooteigenaar een verklaring afgelegd waaruit blijkt dat de verdwenen journaliste Kim Wall aan boord van de onderzeeër is overleden. Hij zou haar na een ongeluk met het vaartuig een zeemansgraf hebben gegeven. Daarmee krijgt de bizarre zaak opnieuw een andere wending.



Het vaartuig was de grootste door een particulier gebouwde duikboot ter wereld, 18 meter lang en 40 ton zwaar. Kapitein en uitvinder Madsen (46) verklaarde eerder dat hij als enige aan boord was toen het schip naar de zeebodem zonk.



Journaliste Kim Wall was aan boord gegaan om een reportage te maken over de uitvinder en zijn creatie. Madsen heeft lange tijd verklaard dat hij de Zweedse al eerder van boord had gezet, op het eiland Refshaleøen in Kopenhagen. Zij werd door haar vriend als vermist opgegeven, omdat ze nooit meer een teken van leven had gegeven.