Deense wetenschappers: 'Every breath you take' is het ultieme doorsneelied

Hoewel over muzieksmaak niet te twisten valt, en dit onderzoek ook niet daarover gaat, is er dus muziek die door de meeste mensen als aangenaam wordt beschouwd. Na data uit ruim 150 miljoen streamsessies op Spotify geanalyseerd te hebben kwam er een antwoord op de vraag welk liedje het ultieme doorsneelied is: ‘Every breath you take’ van The Police.

Verschillende ritmes

De Deense onderzoekers van de Aarhus Universiteit keken onder andere naar de verschillende soorten ritmes die mensen hebben gedurende de dag en probeerden daaruit af te leiden welke muziek daar het best bij past. Zo bleek dat in de ochtend mensen meer behoefte hebben aan rustige muziek, in de middag worden de liedjes al iets sneller en harder en 's avond moet de muziek vooral dansbaar zijn.



Het nummer wat rustig door al die ritmes heen kachelt en wat bij alles een beetje past, is Every breath you take. Volgens hoofdonderzoeker Ole Adrian Heggli is alles aan het lied gemiddeld: het tempo, het is groovy (maar niet te), het heeft geen onverwachtse momenten en is een beetje zoutloos.



Volgens Heggli is dit dus juist goed, omdat het daardoor goed in het gehoor ligt op elk moment van de dag. ,,Hoewel het nummer geen heftige ritmes heeft en misschien zelfs een beetje sloom is, zou je denken dat het lied voor mensen die 's avonds muziek willen luisteren niet aansluit op hun smaak. Maar ergens heeft dit nummer van haar grootste zwakte, haar grootste kracht gemaakt.”

Onverminderd populair

Het nummer van The Police is sinds het uitkwam in 1983 onverminderd populair, het stond in zowel de VS als Engeland lange tijd op nummer één. Daarnaast werd in 2019 bekend dat het nummer meer dan 15 miljoen keer gedraaid is. Ook nu komt het lied nog vaak voor in verschillende hitlijsten, of je hoort het in de supermarkt of als liftdeuntje. En daar is nu dus een reden voor gevonden.



Met deze data hoopt de groep Deense onderzoekers bands te inspireren om goed scorende hits te maken. Of dat dan hetzelfde moet zijn als Every breath you take? Heggli hint dat dat ook zo maar slecht uit kan pakken.