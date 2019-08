Demente man ‘trouwt’ voor tweede keer omdat hij denkt dat echtgenote nieuwe vriendin is

Bill Duncan (71), een dementerende Schotse man, is voor de tweede keer met zijn 2 jaar jongere echtgenote Anne getrouwd, omdat hij vrijwel alles van zijn huwelijk vergeten is en haar beschouwd als zijn nieuwe vriendin. De twee trouwden 12 jaar geleden toen Bill nog kerngezond was en recent gaven ze elkaar in hun woning in de stad Aberdeen opnieuw het jawoord.

Volgens Britse media zoals The Times zijn Bill en Anne al 18 jaar samen maar naarmate zijn geestelijke vermogens achteruit gingen, kon de voormalige goochelaar zich grote delen van hun gezamenlijke leven niet meer herinneren. Alzheimer-patiënt Bill wordt al jaren verzorgd door zijn echtgenote. De communicatie tussen de twee verloopt uiterst moeizaam, omdat de man door zijn aandoening een spraakstoornis ontwikkelde. Groot was dan ook Anne's verbazing toen Bill vorige week op zijn knieën ging en duidelijk hoorbaar om haar hand vroeg.

Anne Duncan vermoedt dat Bill geïnspireerd raakte toen het koppel vorige maand op de bruiloft van een familielid was. ,,Bill vertelde op dat moment dat hij zo gelukkig met me is en dolgraag een officiële verbintenis met me wil aangaan. Hij vond het, ook al zijn we al 12 jaar getrouwd, de hoogste tijd zijn jawoord te geven. Ik dacht dat hij zou vergeten dat hij me vroeg, maar de volgende dag kwam hij opnieuw met dezelfde mededeling. Toen wist ik dat hij het meende”, aldus Anne die met genoegen terugblikt op haar tweede ‘trouwerij’. ,,We hebben de plechtigheid snel geregeld, omdat de mogelijkheid bestond dat Bill alles weer zou vergeten.”

Volgens Anne heeft de hernieuwde verbintenis een diepe indruk gemaakt op haar man. ,,Hij heeft het er dagelijks over en voelt zich de gelukkigste man op aarde.” Anne kocht voor de plechtigheid een mooie jurk en bestelde ook nog een bruidstaart. ,,Het was - ook al zijn omstandigheden triest - toch voor de tweede keer de mooiste dag in ons leven. Dat vindt ook onze dochter Andrea die ons in de achtertuin begeleidde naar het ‘altaar’. Zij en ik zagen hoe Bill straalde. Wat er in zijn hoofd omging weten we niet precies. Hij beschouwt mij als zijn nieuwe vriendin waarmee hij oud wil worden. Dus ik gun hem dit ‘huwelijk’ van harte.”

Disco

Anne heeft Bill de afgelopen negen jaar fulltime verzorgd. Drie jaar nadat ze in 2007 trouwden, ontdekte Anne veranderingen in het gedrag van haar man. Na een bezoek aan een dokter kregen ze het schokkende nieuws dat Bill dementie heeft. Ondanks de toestand van Bill, slaagt het stel er nog steeds in om hun gezamenlijke passie voor dans te delen. Ze gaan elke maand naar een bar in Aberdeen waar dementiepatiënten los kunnen gaan tijdens een disco. ,,Dan is het net of onze problemen op de dansvloer verdwijnen. De dementie wordt even vergeten en we kunnen elkaar weer, met alle zorgen op de achtergrond, in een romantische setting liefdevol in de ogen kijken. Het voelt fantastisch als hij me tijdens een dans leidt en ik in zijn armen kan liggen.”