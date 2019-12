Democraat Biden zegt open te staan voor Republikeinse running mate

Duizenden mensen vast op strand Australië door oprukkende bosbranden

4:09 Wegens de oprukkende bosbranden in de Australische staat Victoria zitten zeker vierduizend mensen vast op een strand in Mallacoota, in het oosten van de staat. De mensen waren opgeroepen naar zee te komen op het moment dat de brandweer sirenes liet afgaan in de stad. Dat gebeurde om tien over half negen ‘s morgens lokale tijd.