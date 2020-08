Democraten halen hard uit naar Trump

Harris, de eerste zwarte vrouw die kandidaat is voor het vicepresidentschap, bracht ook het racismeprobleem in de VS onder de aandacht. ,,De realiteit is dat het leven van een zwart persoon in Amerika nooit als een volwaardig mensenleven werd beschouwd’’, zei ze. Amerika moet dit structurele racisme erkennen en onder meer hervormingen bij politie en justitie initiëren, vindt Harris.

In de afgelopen dagen was er veel geweld tijdens protesten nadat een zwarte Amerikaan in de rug was geschoten tijdens een politieactie in de staat Wisconsin. Op de partijconferentie van de Republikeinen was de belofte van ‘law and order’, ofwel een harde aanpak van criminaliteit een kernboodschap. Vicepresident Mike Pence zei woensdag onder meer: ​​,,Je zult niet veilig zijn in Bidens Amerika.’' Biden wierp tegen: ,,Het probleem is dat we nu in het Amerika van Donald Trump zijn.’'