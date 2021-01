Democraten willen woensdag stemmen over afzetting Trump

De Democraten willen met spoed president Donald Trump uit het Witte Huis krijgen. Morgen brengen ze in het Huis van Afgevaardigden het wetsartikel in om een afzettingsprocedure te starten. Inmiddels hebben 180 leden al hun handtekening gezet, onder wie enkele Republikeinen. Woensdag kan er al gestemd worden.

Democraat Ted Lieu kondigt de stappen aan in een bericht op Twitter. Hij was ook een van de actieve deelnemers aan de eerdere impeachmentprocedure tegen Trump, die Oekraïne onder druk zette om een onderzoek in te stellen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Trump overleefde die procedure in 2019, omdat er geen meederheid in de Senaat was.

Hoewel Trump op 20 januari in het Witte Huis wordt afgelost door Biden, willen de Democraten dat niet afwachten. Zijn ophitsende rol bij de bestorming van het Capitool zijn voor hen genoeg reden om hem voor die tijd af te zetten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trump-supporters drongen afgelopen woensdag het gebouw van het Amerikaanse Congres in Washington binnen en richtten vernielingen aan. Daarbij vielen vijf doden en tientallen gewonden.

In het zadel

De Democratische Congresleiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi zeiden eerder al dat ze Trump door het parlement willen laten afzetten als vicepresident Mike Pence en de rest van het kabinet hem in het zadel houden.

Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat moeten dan bijeenkomen om de afzettingsprocedure in gang te zetten. Woensdag kan er al over gestemd worden.

Gisteravond stuurde Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een een brief naar haar democratische collega’s waarin ze herhaalde dat Trump verantwoordelijk moet worden gehouden voor de dodelijke rellen. Ze verzocht hen deze week naar Washington te komen.

Volledig scherm Nancy Pelosi © REUTERS

,,Het is absoluut belangrijk dat degenen die de aanval op onze democratie hebben gepleegd ter verantwoording worden geroepen’', schrijft Pelosi. ,,Erkend moet worden dat deze ontheiliging door de president is veroorzaakt.’'

Als het Huis van Afgevaardigden instemt met een impeachment gaat het wetsartikel ter goedkeuring naar de Senaat. De kans lijkt klein dat de Republikeinen, die daar de meerderheid hebben, instemmen.

Toch heeft Trump veel krediet verspeeld bij zijn partijgenoten. Senator Pat Toomey zei zaterdag bij Fox News dat Trump zeker overtredingen had begaan waarvoor hij bestraft zou moeten worden, maar hij hield in het midden of hij voor afzetting zou stemmen.

Verantwoordelijkheid

Onder de ondertekenaars van het wetsartikel is ook de Republikein David Cicilline. ,,Mensen in het hele land en over de hele wereld zagen hoe onze democratie werd aangevallen’', zei hij. ,,We hebben de verantwoordelijkheid daarop te reageren.’’

Volledig scherm Aanhangers van Trump demonstreerden zaterdag in San Diego tijdens een 'Patriot March' © AFP

Trump heeft nog maar weinig medestanders die het het voor hem opnemen. Hij raakt steeds meer geïsoleerd en verschuilt zich in het Witte Huis, waar medewerkers ontslag hebben genomen, evenals twee vrouwelijke kabinetsleden.

Senator Lisa Murkowski, die al lang haar ergernis uitte over het gedrag van Trump, vindt dat hij moet vertrekken. Collega-senator Ben Sasse zei dat hij zeker ondertekening van de impeachment zal overwegen. ,,Trump heeft zijn ambtseed geschonden. Hij heeft gezworen dat hij de grondwet zou beschermen en verdedigen. Hij heeft in strijd daarmee gehandeld. Wat hij heeft gedaan, is slecht.’’

Bekijk hier alle video's over de bestorming van het Capitool.