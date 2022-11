Democraten winnen gouverneurschap Arizona ten koste van Trump-protegee

Midterms VS: opgooien muntje beslist verkiezingsuitslag in Kentucky

Hobbs zei in een verklaring waarin zij de overwinning claimde, zich “net zo hard te zullen inzetten voor de Arizonanen die niet op mij hebben gestemd”. ,,Want zelfs op dit moment van verdeeldheid geloof ik dat er zoveel meer is dat ons verbindt”, zei ze. ,,Dit gaat niet alleen om verkiezingen, het gaat erom deze staat vooruit te helpen en de uitdagingen van onze generatie aan te gaan.”

Arizona, ooit een Republikeins bolwerk, is tegenwoordig een swing state waar verkiezingen steeds vaker in het voordeel van de Democraten uitvallen. Hobbs is de eerste democraat die tot gouverneur in Arizona wordt gekozen sinds Janet Napolitano in 2006. Ze volgt de uittredende Republikeinse gouverneur Doug Ducey op, die zich niet opnieuw verkiesbaar kon stellen wegens de geldende ambtstermijnbeperkingen.