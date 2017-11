Democraten winnen gouverneursverkiezingen, Trump distantieert zich van verliezer

Democraat Northam speelde in op de anti-Trump-sentimenten onder kiezers. Hij volgt een Democratische gouverneur op. De Republikeinse kandidaat Ed Gillespie kreeg wel de steun van de vicepresident maar Trump zelf kwam niet op zijn campagnebijeenkomsten.



Nadat de uitslagen dinsdagavond bekend werden, twitterde Trump: 'Ed Gillespie heeft hard gewerkt maar hij stond niet achter mij of mijn standpunten.' Gillespie was aan het begin van de campagne gematigd maar koos de afgelopen weken voor een rechtsere toon over immigranten en steun voor omstreden standbeelden.



In New Jersey konden kiezers stemmen op een opvolger van de Republikeinse gouverneur Chris Christie, die eerder probeerde president te worden. De Republikeinse kandidaat Kim Guadagno had weinig kans door de impopulaire Christie en impopulaire Trump. Politieke analisten houden de verkiezingen nauwlettend in de gaten omdat ze een voorbode kunnen zijn voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in 2018.