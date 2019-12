Democratische voorzitter Pelosi: Donald Trump kan worden afgezet

Ze heeft daarom de voorzitter van de commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden gevraagd formele aanklachten op te stellen die tot afzetting van de president zouden kunnen leiden. Vermoedelijk rond kerstmis zou erover kunnen worden gestemd.



Pelosi citeerde in een zes minuten durende betoog uitgebreid uit de Amerikaanse grondwet en zei dat twee maanden van onderzoek over Trumps contacten met Oekraïne heel duidelijk hadden gemaakt dat Trump in strijd met de grondwet heeft gehandeld. De president had zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik voor eigen politiek gewin. Oekraïne had op last van Trump belastend bewijs tegen diens vermoedelijke uitdager in 2020, Joe Biden, moeten verzamelen in ruil voor militaire hulp van de Verenigde Staten. ,,In de Verenigde Staten staat niemand boven de wet”, aldus Pelosi.



De kans dat Trump daadwerkelijk zal worden afgezet is gering. Daarvoor hebben de democraten de steun van een deel van de Amerikaanse Senaat nodig en daarin heeft Donald Trump genoeg medestanders om te worden weggestuurd.