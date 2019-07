Demonstranten Hongkong bij thuiskomst aangevallen door gemaskerde mannen

Op het metrostation van voorstad Yuen Long in Hongkong gingen tientallen mannen in witte T-shirts mensen die terugkeerden van een demonstratie met stokken te lijf. Tientallen betogers raakten gewond, één demonstrant ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.