Demonstranten steken parlement Guatemala in brand

Tijdens de aanval door de betogers was het gebouw leeg. De oproerpolitie dreef de demonstranten uiteen met traangas en de brandweer heeft het vuur geblust. Het is niet duidelijk hoe groot de schade aan het gebouw is.

De brandstichting volgde op een grote demonstratie zaterdagmiddag voor het gebouw in de hoofdstad Guatemala-Stad. Zo’n 7000 betogers eisten het vertrek van president Alejandro Giammattei. De demonstranten houden hem verantwoordelijk voor het goedkeuren door het parlement van de omstreden begroting, die tot een flinke staatsschuld leidt. Volgens de oppositie gaat het geld uit de begroting vooral van onderwijs en gezondheidszorg naar grote infrastructuurprojecten, en niet naar de strijd tegen armoede en ondervoeding in het land. Ook beschuldigen ze de president van corruptie.

De betogers vinden daarbij dat de begroting erdoor is gedrukt. Het parlement gaf zijn goedkeuring in de vroege ochtend van woensdag, in een geheime zitting. Ze beschuldigen Giammattei ervan gebruik te hebben gemaakt van een noodsituatie in het land, dat recent is getroffen door enkele zware orkanen en kampt met de coronapandemie.

Bonus

Ook zijn veel Guatemalteken boos omdat parlementsleden zichzelf een bonus hebben gegeven van 65.000 dollar (bijna 55.000 euro) voor maaltijden, terwijl ze gekort hebben op uitkeringen voor onder meer coronapatiënten en mensenrechtenorganisaties.

De vicepresident van het land, Guillermo Castillo, heeft president Giammattei aangespoord om met hem af te treden, voor ,,het welzijn van het land’’. ,,Voor het welzijn van het land heb ik hem gevraagd om samen ons ontslag te presenteren’’, zei Castillo in een bericht dat onder meer via sociale media werd verspreid. Giammattei heeft niet in het openbaar gereageerd op die oproep.

In 2015 leidden massale straatprotesten tegen corruptie in Guatemala tot het aftreden van president Otto Pérez Molina, vicepresident Roxana Baldetti en een aantal leden van de regering. Zowel Pérez Molina als Baldetti zit vast in afwachting van diverse corruptie-rechtszaken.

