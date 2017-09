Dennis met schoonfamilie op rondreis

Doel van deze 'Kembara Mahkota Johor' is om het contact met de bevolking te versterken. De sultan, die de trip door het land voor de twintigste keer organiseert, heeft ervoor gezorgd dat de rit voor hem en zijn familie ook leuk is. Er wordt namelijk gereden in Britse Morgan 3 Wheelers, auto's met drie wielen. Volgens de fabrikant ''gemaakt om je het gevoel te geven dat je over de weg vliegt." Uiteraard is het exemplaar van de autogekke sultan geheel naar zijn smaak vervaardigd.