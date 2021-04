Derde golf overspoelt India: ‘Als het hier niet voorbij is, is het nergens voorbij’

India speelt een cruciale rol in het mondiale gevecht tegen het coronavirus. ,,Als het in India niet voorbij is, is het nergens voorbij,” zegt epidemioloog Ramanan Laxminarayan. ,,Vanwege de omvang van het land.” Een zesde van de wereldbevolking woont in India. Op dit moment gaat het er niet goed: afgelopen week telde het land de meeste besmettingen ter wereld. En hoe langer het virus rondgaat, hoe groter de kans op het ontstaan van mutaties.