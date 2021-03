Dertien doden bij hinderlaag tegen politieagenten in Mexico

conflict mozambique Jonge moeder van onthoofde zoon (11): ‘We konden niets doen’

16 maart In het noorden van Mozambique zijn diverse jonge kinderen tijdens een langslepend conflict onthoofd door islamistische jihadisten. Dat blijkt uit een rapport van Save The Children, een vooraanstaande organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Sommige slachtoffertjes waren nog geen 12 jaar oud. De Britse mensenrechtenorganisatie ging in gesprek met families die in het Oost-Afrikaanse land op de vlucht zijn geslagen uit angst voor plunderingen en aanslagen.