Dertien migranten verdronken op weg naar Las Palmas, acht vermisten

Door Russen gezochte journalist vreest voor zijn leven: ‘Ook vanuit Nederland hulp aangeboden’

Christo Grozev, een Bulgaar die actief is voor het in Nederland gevestigde Bellingcat, staat sinds kerst op de most wanted-lijst van de Russische veiligheidsdiensten. De journalist zegt te vrezen voor zijn leven. De Bulgaarse regering riep inmiddels de Russische ambassadeur op het matje. ‘Dit is absoluut onacceptabel’.

30 december