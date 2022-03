Dertigers die inreden op carnavalsgroep in België kwamen uit nachtclub gerold

Het onderzoek naar de omstandigheden van het drama dat vanmorgen om 05.00 uur plaatsvond is nog steeds aan de gang. Er wordt onder meer onderzocht welke route de twee verdachten, geboren in 1988 en 1990 en afkomstig uit La Louvière, hebben afgelegd. Over het motief van de twee dertigers tast men nog in het duister. Ze zijn aangehouden voor doodslag.



De twee kwamen uit een nachtclub en hadden eerst nog een vriend thuisgebracht, op een kilometer bij het ongeluk vandaan. De groep carnavalisten was volgens openbaar aanklager Christian Henry goed zichtbaar, doordat er zowel aan het begin als einde een persoon liep in een fluorescerend vest. ,,Ook reden de mannen in een moderne auto, dus normaal zou het automatische remsysteem in werking moeten hebben getreden.” Volgens Henry snappen de onderzoeksrechter en rechercheurs niet waarom de bestuurder de groep niet gezien heeft en waarom ze met hoge snelheid op hen inreden.



De twee zijn nooit eerder veroordeeld. Er wordt onderzocht of ze onder invloed van alcohol of drugs waren. Ook zijn er huiszoekingen uitgevoerd bij de bestuurder en zijn passagier. Op dit moment is er geen sprake van terroristische motieven. ,,Niets wijst in de richting van een vorm van radicalisering of extremisme.”