Detectiveschrijfster Sue Grafton (77) overleden

Dat heeft haar dochter Jamie vandaag op de Facebookpagina van haar moeder bekendgemaakt. Volgens Jamie leed haar moeder al twee jaar aan kanker, maar ging het de afgelopen dagen steeds slechter met haar.



Sue Grafton was wereldwijd bekend door haar alfabetreeks rond de vrouwelijke speurder Kinsey Millhone. Alle titels begonnen met een opvolgende letter van het alfabet. Het eerste boek in 1982 had als titel A is for Alibi, haar laatste boek verscheen in augustus en heette Y is for Yesterday.



Grafton stond vaak hoog op de bestsellerlijst in de Verenigde Staten. Ze kreeg prijzen van onder meer de British Crime Writers' Association en Mystery Writers of America. De boeken van de Amerikaanse schrijfster zijn in 29 talen vertaald, onder meer ook in het Nederlands.



De boeken van Grafton werden nooit bewerkt voor televisie of film omdat de auteur daar geen toestemming voor gaf. Ook was ze fel tegen ghostwriters. Het alfabet eindigt wat betreft de familie dan ook bij y, schrijven ze in het bericht.