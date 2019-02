Deze beroemde scheepswrakjager vond vliegtuig in Kanaal binnen enkele uren terug

David Mearns is het gezicht van de privézoektocht naar het vliegtuig met daarin de Argentijnse voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson. Wie is deze scheepswrakjager?

Volledig scherm Maritieme wetenschapper David Mearns, na de ontdekking van het gezochte vliegtuigwrak. © AP De Piper Malibu N264DB, die op 21 januari op weg van Nantes (Frankrijk) naar Cardiff (Engeland) van de radar verdween, is zondagavond teruggevonden op de bodem van het Kanaal. David Mearns, wiens bedrijf door de familie van Sala via crowdfunding werd ingeschakeld om het vliegtuig te vinden, had al na enkele uren succes. De operatie werd ondernomen samen met het Vlaamse bedrijf GEOXYZ. Het vliegtuigwrak is geïdentificeerd met behulp van een onderwaterrobot.



De Amerikaan David Mearns, wonend in Groot-Brittannië, heeft al enkele beroemde zeevaartmysteries de wereld uit geholpen. Zo had de maritieme wetenschapper al de leiding in zoektochten naar een twintigtal historische vondsten op de zeebodem. Daarbij maakt Mearns gebruik van onderwaterrobotten en sonartechnologie, met geluid onder water navigeren of voorwerpen detecteren. Zo heeft hij al wrakken teruggevonden die zich op extreem diepe bodems bevonden. Zijn bedrijf Blue Water Recoveries is de houder van drie Guinness World Records, waaronder dat van het diepste zeewrak ooit gevonden: de Duitse blokkadebreker Rio Grande op 5.762 meter diep.

Volledig scherm De HMS Hood, circa 1940. Het schip werd in 1941 tot zinken gebracht, Mearns vond het wrak in 2001 terug. © rv

Een van de meest fameuze ontdekkingen van Mearns, is die van de HMS Hood, een van Groot-Brittannië’s belangrijkste gevechtsschepen dat geraakt werd door het Duitse leger in mei 1941, waarbij 1.415 mannen het leven lieten. Na 6 jaar onderzoek en een zoektocht van 39 uur vond Mearns in 2001 het getorpedeerde wrak van de HMS Hood terug. Drieduizend meter diep in de Straat Denemarken, een zeestraat tussen IJsland en Groenland.

Zeven jaar later, in 2008, vond hij ook de HMAS Sydney terug, een Australisch gevechtsschip dat ook door de Duitsers tot zinken werd gebracht in 1941. Aan de Australische westkust vielen 700 doden. Australië eerde Mearns met een medaille en verhief hem tot een speciale orde, nadat hij ook het ziekenhuisschip Centaur had teruggevonden, getorpedeerd door een Japanse onderzeeër in 1943 ter hoogte van Queensland.

Volledig scherm David Mearns naast Emiliano Sala's zus Romina (l) en Sala's moeder Mercedes. © AP

En in 2015 vond zijn bedrijf het wrak van de Esmeralda terug, een schip uit de vloot van de beroemde Portugese ontdekkingsreiziger Vasco Da Gama, dat voor de kust van Oman in mei 1503 tot zinken werd gebracht.

Het eerste wrak dat hij op grote diepte terugvond, maakte deel uit van het criminele onderzoek naar vrachtschip Lucona, dat opgeblazen is in de Indische Oceaan in 1977, ter oplichting van de verzekering. Zes bemanningsleden lieten daarbij het leven. Nadat hij het schip op 4.200 meter diepte had teruggevonden, kon Mearns snel aantonen dat het tot zinken werd gebracht door een tijdbom. Met als gevolg dat de Oostenrijkse zakenman Udo Proksch in 1991 veroordeeld werd tot moord op de zes .