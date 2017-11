Deze foto’s moet je gezien hebben

Nederlandse bedrijfsleider vermoord in Belgische Neerpelt

11:12 Een Nederlandse man is gisteravond dood aangetroffen in zijn woning in het Belgische Neerpelt, vlak over de grens bij Eindhoven. De man, een bedrijfsleider van beroep, is met messteken om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de zaak.