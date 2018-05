Deze foto's moet je zien

Video & Update Terreur­daad Parijs: Messentrek­ker uit Tsjetsje­nië stond gesigna­leerd

14:59 De man die gisteravond in Parijs met een mes instak op willekeurige voorbijgangers en daarna werd doodgeschoten door agenten, is een 20-jarige man uit Tsjetsjenië. De messentrekker was volgens persbureau AFP al in beeld bij de Franse AIVD wegens potentieel gevaarlijk.