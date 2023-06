Deze Nederlanders blijven ondanks advies in Rusland: ‘Hier veiliger dan in veel Europese steden’

LIVE | Onduide­lijk waar Wag­ner-baas Prigozjin is, muiterij kostte 20 militairen het leven

De huurlingen van de Wagner Groep vertrekken uit de zuidelijke Russische regio Voronezj, meldt de gouverneur van de regio Alexander Gusev. Het is onduidelijk waar baas Jevgeni Prigozjin momenteel is. Lees in het liveblog hieronder alles over de oorlog.