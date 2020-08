In een eerste grote campagnespeech profileert Donald Trump zich als Amerika’s cheerleader en bodyguard. Alles dat Amerika ‘great’ maakt staat op het spel op de verkiezingsdag in november, zegt Trump in zijn speech op het partijcongres van de Republikeinse partij. ,,Deze verkiezing bepaalt of we de Amerikaanse Droom redden, of dat we een socialistische agenda toestaan ons gekoesterde lot te vernietigen.”

Trump herhaalt een argument dat hij veelvuldig gebruikt om angst aan te wakkeren sinds in diverse steden protesten tegen racisme uit de hand liepen: als zijn opponent Joe Biden wint, zou ‘radicaal links’ de macht krijgen en ‘anarchisten, onruststokers, en criminelen’ vrij spel. ,,Ze zullen elke stad doen lijken op het door Democraten gerunde Portland, Oregon,” zo haalt hij de stad aan waar demonstranten en de politie langdurig slaags raakten. ,,Zolang ik president ben, verdedig ik het absolute recht van elke Amerikaanse burger om in veiligheid, waardigheid en vrede te leven.”

Witte Huis

Het podium is het Witte Huis. Dat is een overheidsgebouw, eigendom van de hele natie, niet voor persoonlijke politieke campagnes bedoeld. Maar Trump gokt dat het geen zwevende kiezer veel kan schelen – en zorgt er zo voor dat zijn optreden lijkt op een kruising tussen een van zijn karakteristieke rally’s en een vervroegde inauguratiespeech, inclusief groots vuurwerk.

Vier jaar geleden was zijn conventiespeech nog grimmig. Hij beloofde toen ook al recht en orde te herstellen, in wat hij destijds beschreef als een wetteloos Amerika. Nu hij bijna vier jaar de leiding heeft gehad, is er een echte crisis, een driedubbele zelfs, waarin een pandemie, economische malaise, protesten en dodelijk geweld bij rellen samenkomen.

Crisisfeer

Die wanorde wijt hij nu aan zijn politieke opponenten. In de crisissfeer is Trump juist optimistisch. Geen woord over de rap opgelopen werkloosheid, slechts een paar korte zinnen met sympathie voor de coronaslachtoffers. Hij vertelt vooral een wervend, rooskleurig verhaal over het Amerikaanse verleden en heden. Het gaat over de pioniers die het land opbouwden, de helden die vijanden versloegen en hoop voor de toekomst. ,,Samen schrijven we het volgende hoofdstuk in het grootste Amerikaanse verhaal,” zegt Trump. De pandemie is in zijn speech niet meer dan een klein hindernisje. ,,We zullen het virus verslaan, de pandemie beëindigen en sterker dan ooit terugkomen.”

Hij doet op de conventie zijn best kiezers aan te spreken uit groepen waarin hij notoir impopulair is: minderheden en vrouwen. Trump belooft zelfs een vrouw naar de maan te sturen. Zijn dochter Ivanka zet de karaktereigenschappen waarover vooral veel vrouwelijke kiezers zich zorgen maken handig neer als de kracht van haar vaders presidentschap. ,,Ik snap dat zijn communicatiestijl niet naar ieders smaak is – zijn tweets kunnen nogal ongefilterd zijn. Maar de resultaten spreken voor zich,” zegt ze. ,,Washington heeft Donald Trump niet veranderd. Donald Trump heeft Washington veranderd.”

Celstraffen

Een van zijn sterkste argumenten spreekt kort voordat hij zelf aan een bij vlagen voortkabbelende toespraak van ruim een uur begint. Alice Johnson heet ze. Tot voor kort zat deze oma levenslang vast voor een drugsdelict. Op voorspraak van Kim Kardashian kreeg ze gratie van Trump. Ze prijst hem om een wet die het verschil maakte voor duizenden mensen die zoals zij verstrikt raakten in de onverbiddelijke klauwen van het Amerikaanse strafrechtsysteem. Ze zijn vrijgelaten, of zagen buitensporig hoge straffen verlaagd worden. Joe Biden was een van de senatoren die in de jaren negentig meeschreef aan een wet die juist bijdroeg aan die zware celstraffen voor met name zwarte mannen.

