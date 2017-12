Die dag vergeet Barcelona nooit meer: het geschreeuw, de pijn en de stilte

We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen . Vandaag aflevering twee: de terroristische aanslag op de Ramblas in Barcelona.

Er staan geen betonblokken aan het begin van de Ramblas. Wel twee politiebusjes die aan weerszijden van de brede trap naar de ondergrondse metro de weg versperren voor andere voertuigen. Het is rustig, half december. Weinig toeristen. Bij lange na niet de 300.000 mensen die op een lange zomerse dag over de Ramblas flaneren.

Zoals Bruno Gulotta, op 17 augustus. Wegkomen kon de 35-jarige Italiaan niet meer, tussen de mensenmassa, met zijn zoontje van zes aan de hand. Wel kon hij Alessandro nog met zijn lichaam beschermen tegen het aanstormende bestelbusje dat over de voetgangerspromenade zigzagde. Bruno kwam om, zijn zoon bleef in leven.

Edwin Winkels neemt in onderstaande video de Spaanse kranten door.

Gedroomde stad

Volledig scherm © AFP De platanen zijn al hun blad bijna kwijtgeraakt, ook in Barcelona is de winter in aantocht. Hier, aan het begin, bij het centrale Plaça de Catalunya, is de Ramblas nog redelijk breed. Slechts kranten- en souvenirkiosken zorgen voor versmallingen. Ze verkopen modedingen die ‘Spinning Dream Catchers’ heten. Voor velen is Barcelona de gedroomde stad. Of wás het.



Zoals voor Carmen Lopardo. Tachtig was ze, en ze had vanuit Buenos Aires een groepsreis geboekt. Net aangekomen na een vlucht van veertien uur ging ze wandelen, op 17 augustus tegen vijf uur ’s middags. Haar reisgenoten zouden haar nooit meer terugzien.



De stoelen aan het begin van de Ramblas zijn vrijwel onbezet. De oude mensen van de stad, die hier vaak een babbeltje komen doen of de passerende massa aanschouwen, zijn thuis gebleven. Het is fris. Straks gaat de kersverlichting aan. Die bestaat uit oplichtende silhouetten van vogels op de takken van de platanen. De eerste twee vogels zijn vredesduiven met een groen takje in de bek. Een definitief monument zal volgend jaar een plek krijgen, voor alle slachtoffers van de aanslag.

Volledig scherm © EPA

Witte bus

Volledig scherm © AFP Zoals voor Paco López, van 57, en zijn 3-jarige achterneefje Xavi. Ze waren vanuit het voorstadje Rubí in de haven geweest, hadden een kleine rondvaart gemaakt. Op de weg terug duwde Paco de kinderwagen met het vrolijke jochie voort toen hij de witte bus voor zich zag opdoemen. Ze overleden allebei, voor de ogen van hun vrouw, en moeder, en zusje.



Aan een lantaarnpaal hangt een verkiezingsaffiche. ‘Puigdemont, onze president.’ Het leven is doorgegaan, in Barcelona. Sneller dan verwacht, eigenlijk. Al bijna drie maanden gaat het niet meer over de aanslag, maar over politiek. Over onafhankelijkheid. De tv-beelden van agenten die Catalaanse kiezers met de wapenstok bij illegale stembussen wegsloegen lijken een grotere en vooral langduriger impact te hebben dan die van gedode mensen op de Rambla.



Zoals Julian Cadman. Op een vreselijke foto, kort na de aanslag, lag hij voorover op de grond, in zijn spijkershorts en witte t-shirt. Een Pakistaanse winkelier ontfermde zich over hem. Politieagenten liepen verdwaasd rond. Julian was zeven jaar, helemaal over vanuit Sydney voor een bruiloft. Hij zou bruidsjongen zijn. Nu was hij dood. Zijn moeder bewusteloos, zwaargewond.

Slachtoffers

Misschien wisten zij niet eens dat zij in de hoofdstad waren van een regio die Catalonië heet. Wat dat betreft heeft de doodgelopen race naar de onafhankelijkheid de streek wel op de wereldkaart gezet. Media zijn massaal naar Barcelona en omgeving gekomen om erover te berichten. Nu weten veel meer mensen wat Catalonië is.



Silvina Pereyra wist dat al. De 40-jarige Argentijnse woonde er sinds tien jaar. Ze maakte ’s avonds laat en ’s nachts de populaire Boqueria-markt schoon. Ze woonde in een zijstraat van de Ramblas, en kwam er die middag van augustus net op het verkeerde moment. Ze was het enige dodelijke slachtoffer dat uit Barcelona zelf kwam.



Zij is het wrange bewijs dat de Ramblas er vooral voor de toeristen is. Maar nu, in december, zijn er in Barcelona veel minder bezoekers. Normaal, voor deze tijd van het jaar. Maar toch: de hoteliers komen met alarmerende cijfers, net als de winkeliers. De aanslag in augustus had nog geen merkbaar effect, de onrust rond de onafhankelijkheid wel. Sinds begin oktober lopen de reserveringen, bezoekers en inkomsten terug. Vooral uit de Verenigde Staten en Azië lijken minder mensen te komen.

Volledig scherm © Getty Images

Biertje

Volledig scherm © AP Jared Tucker was er nog wel, hartje zomer. De 42-jarige Amerikaan vierde een jaar huwelijk met zijn Heidi. Ze hadden wat gedronken op een van de terrasjes toen hij naar het toilet moest. Hij kwam niet meer terug, en liet drie kinderen uit een eerdere relatie na. Ook Ian Moore Wilson, een Canadese vijftiger, hield van een biertje, schreef zijn dochter nadat zijn dood officieel bekend was gemaakt.



Bij de kerk van de Maagd van Bethlehem maakt de Ramblas een flauwe, bijna onmerkbare bocht. De boulevard is er al veel smaller, de kruinen van de platanen raken elkaar. In de parochie is er een tentoonstelling van kerststallen. Naast een bloemenstalletje staat een politieauto geparkeerd, met twee agenten erin. Mocht er een voertuig over de Ramblas razen, dan kunnen zij hun wagen ervoor zetten.



Op 17 augustus trof het witte bestelbusje geen enkele belemmering aan. Eigenlijk een wonder dat er niet veel meer slachtoffers vielen dan de dertien doden en meer dan honderd gewonden. Maar dat is geen troost voor Marta, een jonge Italiaanse. Ze werd samen met haar vriend, de 27-jarige Luca Rosso, door de terrorist overreden. Zij brak haar benen, en verloor Luca voor altijd.

Verdriet

Een guur type biedt fluisterend cannabis aan. De Afrikaanse prostituees, slachtoffers van maffiose landgenoten, zijn nog niet aan het werk. De Ramblas versmalt zich verder, bij de bloemenstalletjes. De verkoopsters staan er al tientallen jaren, en daarvóór hun moeders. Ze hebben van alles meegemaakt. Maar zo’n bloedbad, nooit. Nimmer zullen ze het vergeten, zeggen ze, de beelden van die dag, het geschreeuw, de pijn, het verdriet. De stilte. Ze praten er liever niet meer over.

Pepita Codina was 75, weduwe en speelde elke middag bingo in haar dorp in het Catalaanse binnenland. Die dag was ze een keertje naar de grote stad gegaan. Ze kwam niet meer terug. Maria Lourdes Ribeiro was bijna even oud. Samen met haar kleindochter Maria, van 20, was ze net uit Lissabon aangekomen. Ze hadden hun koffers in het hotel achtergelaten en waren direct de Ramblas opgegaan. Ze moeten allebei het busje niet hebben zien aankomen.

Er is geen enkel spoor meer van die dag. De bloemen en knuffeldieren zijn allang verdwenen, net als de vele berichten die met krijt spontaan op de tegels van de Rambla waren geschreven. ‘No tenim por.’ We zijn niet bang.

Volledig scherm © Photo News

Souvenirs

De lage zon schijnt in de winter slechts ’s morgens over de promenade. Later op de dag weerkaatst hij in enkele ramen en verlicht hij even het mozaïek van Joan Miró. Een kleurrijk kunstwerk waarmee de bezoekers aan Barcelona welkom worden geheten. Daar waar op 17 augustus het bestelbusje na 516 meter eindelijk tot stilstand kwam.

Weinig mensen letten op het mozaïek. De aandacht gaat uit naar de omgeving. Zeven souvenirshops beconcurreren elkaar, vooral met shirts van FC Barcelona. De club van Gus en Vic, de twee tienerzonen van de Belgische Elke Vanbockrijck (44). Ze wilden die week nog naar het Camp Nou gaan, zoals zoveel toeristen. Ze gingen niet. Ze verloren hun moeder op de Ramblas.

Tussen de souvenirs en het fastfood overleeft al sinds het einde van de achttiende eeuw het Café de l’Ópera op dit meest centrale deel van de Ramblas. Die dag in augustus stopte de bestelbus er bijna voor de deur. Mensen vluchtten in paniek de monumentale bar binnen. Nu, half december, is het ook hier erg stil. Vijf klanten verspreid over de tafeltjes, drie koffie, twee borden met een salade. De twee obers achter de bar slaan hun ogen neer als het gesprek op die dag komt.