Diepgeraakte Jacinda Ardern verbindt de wereld

,,Ik kan je niet uitleggen hoe diep dit zit: een familie die hierheen kwam om veilig te zijn en die hier veilig had moeten zijn.” Premier Jacinda Ardern was gisteren voor de tweede keer sinds de racistische aanslag op de moskee in Christchurch . In die stad hadden de eerste van vijftig begrafenissen plaats in het bijzijn van nabestaanden uit Pakistan, India, Turkije, Somalië, Turkije, Afghanistan en Bangladesh. Het jongste slachtoffer was pas 3 jaar, een zoontje van Somalische vluchtelingen.

Openheid

Ardern omhelsde zoals veel landgenoten na de schok ‘onze moslimgemeenschap’. In haar indrukwekkende toespraak voor het Nieuw-Zeelandse parlement refereerde ze aan de oude man die nietsvermoedend de deur van de moskee had geopend voor de massamoordenaar - wiens naam de premier nooit meer wil uitspreken. ,,Hallo broeder, kom binnen’’, zei de oude man. Volgens Ardern illustratief voor de openheid en zorgzaamheid van de moslimgemeenschap in Christchurch.



De jonge premier maakte daarmee wereldwijd indruk. In de Arabische wereld werd haar omarming (letterlijk en met hoofddoek op) van de slachtoffers gewaardeerd. Behalve van Islamitische Staat werden weinig oproepen tot wraak gehoord. Bernice King, de dochter van Martin Luther King, schreef op Twitter: ,,Ardern toont het eerlijke, mensgerichte leiderschap dat de wereld nodig heeft om uit de huidige chaos te raken.’’



Ze heeft de Canadese premier Justin Trudeau - die na politiek gekonkel wat bewonderaars is kwijtgeraakt – onttroond als icoon van politieke frisheid, klinkt het in de media. Bij haar aantreden in 2017 werd Ardern ook begroet als een verademing in de nationale politiek. Ze was de jongste premier in 150 jaar. Commentatoren beschreven het enthousiasme onder jongeren als ‘Jacindamania’.



Dat ze ook nog eens zwanger was en de eerste premier sinds tijden die tussen het landsbestuur door een kind baarde, maakte haar tot heldin van de werkende vrouwen. Ardern beviel gewoon in een openbaar ziekenhuis (niet in een privékliniek), ze nam als elke vrouw zes weken zwangerschapsverlof, nam haar de baby mee naar de Algemene Vergadering van de VN in New York. De dagelijkse zorg droeg ze over aan haar partner, Clarke Gayford, die presentator is van een programma over sportvissen op de Nieuw-Zeelandse buis. Ook typisch Ardern: alle cadeautjes die ze kreeg voor de baby werden teruggestuurd als ze van bedrijven kwamen. Een groep breiende landgenoten begon onder de hashtag KnitforJacinda (Brei voor Jacinda) babykleertjes te maken voor baby’s van armlastige gezinnen.