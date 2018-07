Dierenorganisaties vrezen voor toekomst van de leeuw

De gemiddelde toerist die in Zuid-Afrika met wat schattige welpjes knuffelt, heeft geen idee van wat er later met de dieren gebeurt. Eckhardt: ,,Er wordt een heel mooi verhaal verteld over de gefokte leeuwen, bijvoorbeeld dat ze met uitsterven bedreigd worden en dat de dieren teruggeplaatst worden in het wild. De toerist gelooft dat, en dat kan je ze niet kwalijk nemen. Ze denken zelfs dat ze de dieren helpen.''



Het fokken van de dieren klinkt inderdaad alsof de leeuwenpopulatie daarmee geholpen wordt, maar dat klopt volgens Eckhardt niet. ,,Eerst werden in Azië tijgerbotten gebruikt, in China begonnen ze toen met fokfarms om aan de vraag te voldoen. Juist toen werd de wilde tijger ook bejaagd, puur voor de botten. De tijgerfarms zorgden er voor dat de stroperij steeds erger werd'', aldus Eckhardt. ,,Dat zien we nu ook bij leeuwen. We krijgen steeds meer rapporten binnen van leeuwen die gevonden worden waarvan de poten zijn afgehakt, of waarvan de oren zijn weggenomen.''