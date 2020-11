Dierentuin treurt om dood van stokoude pinguïn Oma

Ze was met afstand de oudste koningspinguïn in dierentuinen wereldwijd, aldus de Duitse zoo . Het record zou nu in handen zijn van een 37-jarige koningspinguïn.

Oma kwam in 1975 met elf soortgenoten via Nederland naar Wuppertal, ze was toen minstens 1 jaar oud. Het ei waaruit ze kwam, was gelegd in de koningspinguïnkolonies in Antarctica, maar uitgebroed in Zuid-Afrika. De twaalf dieren vormden volgens de dierentuin een van de succesvolste pinguïnfokgroepen ter wereld.