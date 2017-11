Dieven jatten voor fortuin aan 'waardeloze' kunstbenen uit auto

Kamer wil weten wat kabinet van plan is met Julio Poch

17:55 VVD, D66 en PvdA hebben Kamervragen gesteld over Julio Poch. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen willen opheldering over of Nederland Poch gaat helpen met terugkeren naar Nederland en of Nederland juist heeft gehandeld toen Poch werd uitgeleverd.