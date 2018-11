Dieven maken 10.000 flessen champagne buit, maar komen er niet ver mee

VIDEO New York in rep en roer om exotische eend

23:03 Het beroemde Central Park in New York wordt momenteel overspoeld door vogelspotters, fotografen en toeristen. Allemaal proberen ze een glimp op te vangen van de exotische mandarijneend die sinds kort door het park dartelt. De kleurrijke verschijning komt normaal gesproken niet in New York voor.