Dieven maken 14 miljoen dollar buit bij ‘overval van de eeuw’ in Chili

video Zes doden bij gevangenis­op­stand in Italië

9 maart Bij een opstand in de gevangenis in Modena in midden-Italië zijn zes doden gevallen, op dit moment zijn ook in andere gevangenis revoltes aan de gang. In Milaan en Napels zitten gedetineerden op het dak en in Frosinone, net ten zuiden van Rome, hebben 100 gedetineerden de gevangenis gebarricadeerd.