Dik boven de 40 graden in Zuid-Europa: zo heet wordt het op jouw vakantiebestemming

met videoDe afgelopen week kreeg Europa al te maken met extreme temperaturen, maar het wordt nog heter. Lokale hitterecords worden dinsdag en woensdag ongetwijfeld verbroken en het einde van de hittegolf is voorlopig nog niet in zicht. Waar worden de hoogste temperaturen verwacht en zijn er ook plaatsen waar je terecht kan voor verkoeling? Meteoroloog Jonas De Bodt blikt vooruit op het weer in acht populaire vakantiebestemmingen.

De landen rondom de Middellandse Zee gaan al weken gebukt onder extreme temperaturen en daar komt voorlopig geen eind aan. Vandaag en morgen stroomt er zelfs nog hetere woestijnlucht van Afrika richting de populaire Europese zonbestemmingen. In grote delen van Spanje, Italië en Griekenland kunnen de temperaturen stijgen richting 45 graden en zullen hitterecords ongetwijfeld sneuvelen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spanje

In Spanje is de extreme hitte vooral in het binnenland te vinden. Op veel plaatsen wordt het ruim 40 graden. In de regio rond Zaragoza, in het noorden van het land, stijgt het kwik vandaag zelfs naar 43 graden en in Girona kan de temperatuur pieken richting 42 graden. Hier geldt code rood. Ook in Andalusië in het zuiden van het land is het puffen en zweten. In Córdoba en Sevilla wordt het 42 graden. Morgen wordt het in de regio rond Murcia wel 45 graden. In de tweede helft van de week zet het kwik een stapje terug, maar met temperaturen rond 35 à 38 graden is er van echte afkoeling absoluut geen sprake.



De populaire badplaatsen, van de Costa Brava in het noorden tot de Costa Blanca in Benidorm, ontsnappen aan de grote hitte. Met temperaturen van 30 tot 34 graden is het ideaal weer om te zwemmen in zee. Aan de Costa del Sol in het zuiden is het vooral morgen heet. In Málaga stijgt het kwik dan tot zo’n 38 graden. De zon schijnt volop en het blijft kurkdroog.



Ook op de Balearen kan het meer dan 40 graden worden en dat zijn zeer uitzonderlijke temperaturen voor de eilanden in de Middellandse Zee. In Mallorca stijgt het kwik deze namiddag tot wel 43 graden en daarmee is het wellicht één van de heetste dagen ooit gemeten op het eiland. De Spaanse weerdienst waarschuwt met code rood. De volgende dagen wordt het met temperaturen rond 35 graden wat minder heet.



De Canarische Eilanden - waaronder Tenerife, Gran Canaria en Lanzarote - ontsnappen de komende dagen aan extreme hitte. Het is er zelfs heerlijk vakantieweer met temperaturen rond 28 à 30 graden. De zon schijnt in de zuidelijke delen volop. Over het noorden komen er soms meer wolkenvelden voor en kan er zelfs een buitje vallen. Er waait wel een stevige wind uit het noorden.

Portugal

Wie wil ontsnappen aan de zinderende hitte in Zuid-Europa kan aan de Portugese westkust terecht. Door een zeebries zijn de temperaturen aangenaam met in Porto dagelijks zo’n 22 tot 25 graden. In Lissabon schommelt het kwik tussen 25 en 30 graden. Tijdens de ochtenduren trekken er af en toe wolkenvelden vanaf de Atlantische Oceaan het land op, maar in de namiddag is het steeds genieten van de zon. Dieper landinwaarts richting de Spaanse grens lopen de temperaturen wel nog hoog op en kan het zo’n 37 graden worden. Die hitte wordt er in de tweede helft van de week verdreven en dan komen de temperaturen rond 30 graden uit. Op de stranden van de zuidkust stijgt het kwik naar 32 graden en blijft het nog minstens een hele week zonnig en droog.



Ook op het eiland Madeira en op de Azoren is er helemaal niks te merken van de hittegolf. De temperaturen schommelen er overdag rond 25 graden bij een afwisseling van zon en wolkenvelden. Lokaal kan er wel eens een bui vallen, maar veel stelt dat niet voor.

Volledig scherm Hittegolf Middellandse Zeegebeid nog niet voorbij, verwachte temperaturen t/m donderdag 20 juli. © ANP Graphics

Frankrijk

Na enkele minder warme dagen is de hitte vandaag weer terug in grote delen van Frankrijk, met temperaturen van zo’n 30 à 35 graden. In het zuiden en het zuidoosten van land klimt het kwik nog hoger. In Toulouse kan het 37 graden worden en ook in Lyon, Grenoble en Avignon is het extreem heet met 38 graden. In de Provence kunnen heel lokaal zelfs temperaturen tot 40 graden gemeten worden. Daarmee is vandaag de warmste dag van de week want vanaf morgen stroomt er wat koelere lucht over Frankrijk. In Parijs zakt de temperatuur van 31 graden vandaag naar 26 graden op donderdag. Temperaturen van 30 graden en meer zijn in de tweede helft van de week voor het zuiden, en dan voornamelijk voor de Côte d’Azur. In Marseille stijgt het kwik de komende dagen naar 31 à 34 graden. Het wordt dus iets minder heet, maar het blijft wel zonnig en droog en dat nog minstens 10 dagen. Vandaag is er een hittewaarschuwing van kracht in het zuidoosten van Frankrijk en is er code oranje afgekondigd in vijf departementen.



In Corsica is het de komende dagen zonnig en extreem warm. Vandaag stijgen de temperaturen tot 41 graden en geldt code oranje. Morgen wordt het met 38 graden iets minder heet. Aan het eind van de week en in het weekend komen de temperaturen rond 35 graden uit.

Italië

Italië krijgt het zwaar te verduren. De temperaturen klimmen meerdere dagen op rij richting 40 graden en meer en daarbij is het ook zonovergoten en droog. Uitzondering zijn wel de gebieden in het noorden. Aan het Gardameer kunnen er dagelijks onweersbuien ontstaan bij temperaturen rond 30 graden.



In Rome zetten ze zich schrap voor wat wellicht de warmste dag wordt sinds het begin van de metingen. Vandaag kunnen de temperaturen tot zo’n 42 graden klimmen en daarmee sneuvelt waarschijnlijk het vorige temperatuurrecord van 40,7 graden. Ook in andere steden zoals Bologna en Firenze stijgt het kwik vandaag en morgen tot net boven de 40 graden. Aan het eind van de week wordt het iets minder heet met temperaturen rond 38 graden.

In Italië geldt vandaag in twintig grote steden code rood vanwege de extreme hitte. Slechts in zeven van de 27 steden waar de kleurcodes voor worden uitgegeven geldt niet het hoogste waarschuwingsniveau. Volgens de overheid is de warmte niet alleen een risico voor kwetsbaren, maar voor iedereen in de steden met code rood.

Maandag gold de waarschuwing al voor zeventien steden, op dinsdag worden Napels, Venetië en Verona daar nog aan toegevoegd. Alleen in Milaan, Turijn en vijf kuststeden is geen code rood van kracht. Daar is code oranje afgegeven, behalve in Genua: de enige stad met code geel.

Volledig scherm Hitte bij het Colosseum in Rome. © Reuters

Maar de allerhoogste temperaturen worden in Sardinië en Sicilië verwacht met maxima tot zo’n 45 graden. Heel lokaal kan het er zelfs nog iets warmer worden. Het is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk dat het Europese warmterecord dat op 11 augustus 2021 werd geregistreerd sneuvelt. In de buurt van Syracuse op Sicilië werd het toen 48,8 graden.

Ook morgen blijft het extreem warm en kan het op de Italiaanse eilanden 45 graden worden. Ook in het zuidelijk deel van de laars, regio Taranto, lijkt 45 of zelfs 46 graden mogelijk. In de tweede helft van de week wordt het iets minder heet en komen de maxima tussen 35 en 40 graden uit. Van een échte afkoeling is dus zeker nog geen sprake en waarschijnlijk zullen begin volgende week de temperaturen opnieuw richting de 45 graden stijgen. Een eind aan de hittegolf is dus nog niet in zicht. De hitte houdt nog minstens een dag of tien aan. Het is dan ook één van de meest intense hittegolven die Italië ooit heeft gekend.



Ook de zeewatertemperatuur reageert trouwens snel op de extreme hitte. Wie gaat zwemmen zal dat zeker merken. Het water voor de kust van Rome is nu zo’n 28 graden, terwijl dat normaal deze tijd van het jaar 24 graden is. Als dat zich zo snel verder zet zal de Middellandse Zee binnenkort temperaturen rond 30 graden bereiken en dat zou een nieuw record betekenen.

Kroatië

Ook in Kroatië staat het weer nog steeds in het teken van de zon en de hitte. In Split stijgt de temperatuur vandaag naar 37 graden. De rest van de week komen de maxima iets minder hoog uit en schommelt het kwik rond 34 graden. Daarbij blijft het zonnig en droog.

De Kroatische weerdienst waarschuwt met code rood in de hele kustregio omwille van de hoge middagtemperaturen in combinatie met de warme minimumtemperaturen. In het noordoosten is het met temperaturen van 34 graden iets minder heet en is code geel van kracht.

Vanaf donderdag kunnen er over het noorden van het land enkele onweersbuien losbreken en die brengen dan ook wat verfrissing met zich mee. In Zagreb zakt de temperatuur van 34 graden vandaag naar 29 graden op donderdag. Ook vrijdag en tijdens het weekend vallen er soms felle regen- en onweersbuien. De meeste buien vallen in de bergen. Langs de kust blijft het meestal zonnig en droog. Begin volgende week stijgt het kwik opnieuw tot ruim boven de 30 graden.

Griekenland

In Griekenland is en blijft het nog een tijdje zinderend heet. Vandaag en morgen stijgen de temperaturen in Athene tot 38 graden en die extreme hitte houdt nog dagenlang aan. Het wordt vanaf donderdag zelfs nog enkele graden heter met maxima rond 42 graden. Dieper landinwaarts worden dit weekend zelfs temperaturen tot 44 graden verwacht. Het blijft er ook zonnig en droog met een helderblauwe hemel. Zelfs in de bergen zijn er de komende week geen buien te bespeuren. De combinatie van extreme hitte, droogte en een vrij krachtige noordenwind zorgt ervoor dat het gevaar voor bosbranden zeer hoog is en die omstandigheden zullen de komende week niet veranderen. In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene breiden bosbranden zich razendsnel uit.



Ook op de populaire vakantie-eilanden is er geen ontsnappen aan de hitte. Op de eilanden in de Ionische Zee, zoals Corfu en Zakynthos, kan het morgen al 40 graden worden en ook daar komen er eind deze week nog enkele graden bij. Op Kreta, Rhodos, Lesbos en Kos stijgt de temperatuur dagelijks naar 34 tot 38 graden. Ook daar waait een stevige noordenwind van over de Egeïsche Zee. De wind brengt er voor de vakantiegangers wat verkoeling. Een weersverandering is er absoluut nog niet in zicht. Het zonovergoten en hete weer kan er nog minstens twee weken aanhouden. Momenteel is op de meeste plaatsen code geel of code oranje van kracht. Het is zeer waarschijnlijk dat de waarschuwingscodes de komende dagen verder zullen worden opgeschaald omdat er nog hogere temperaturen verwacht worden.

Volledig scherm Bosbranden in Griekenland. © AFP

Turkije

De hittegolf slaat ook hard toe in Turkije. Aan de Turkse Rivièra stijgen de temperaturen dagelijks tot boven de 40 graden. In Antalya bedraagt de middagtemperatuur bijna 42 graden en ’s nachts blijft de hitte lang nazinderen met minima van rond de 30 graden. In Istanboel blijft de hitte relatief beperkt met temperaturen tussen 30 en 34 graden. Een weersverandering staat helemaal niet op de weerkaarten. Het blijft er nog minstens twee weken heet, zonnig en droog.

Cyprus

Hetzelfde verhaal in Cyprus. Ook daar maakt de zon overuren en stijgt het kwik tot zo’n 40 graden. In de hoofdstad Nicosia wordt het 41 graden en zakt het kwik ‘s nacht zelfs niet onder 27 graden. De komende dagen krijgen ze nog veel meer zonnig, droog en bijzonder heet zomerweer.

De rest van Europa

Niet alleen de populaire zonbestemmingen rondom de Middellandse Zee hebben te lijden onder de hitte, maar ook delen van Centraal- en Zuidoost-Europa gaan gebukt onder de hitte. Vandaag stijgt de temperatuur in Zwitserland en Oostenrijk nog tot 34 graden, maar de komende dagen is er beterschap in zicht en zakken de temperaturen onder de 30 graden.



In de hele Balkan, maar ook in Slovenië, Slovakije, Hongarije en Roemenië blijft het de komende dagen bijzonder heet. In Belgrado flirt het kwik al dagenlang met de kaap van de 40 graden en ook vandaag stijgt de temperatuur er tot 38 graden. In Servië is dan ook een rode hittewaarschuwing van kracht en wordt er aan de bevolking gevraagd om de nodige maatregelen te nemen en om steeds alert te zijn voor eventuele bosbranden. Ook in Bosnië en Herzegovina en in Montenegro waarschuwt de overheid met code rood.



Tijdens het weekend is er voor Slovenië, Roemenië, Hongarije en Servië verkoeling op komst. De kans op onweer vergroot en dan zakt het kwik naar meer normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana zakt de temperatuur van 33 graden vandaag naar 26 graden in het weekend. Meer naar het zuiden blijft de hitte onverminderd voortduren. Zo blijft het kwik in Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië, bijvoorbeeld nog minstens een hele week rond de 38 graden schommelen.

Volledig scherm Hitte in Zuid-Europa. Ook in Rome, waar een jongen zijn hoofd koelt bij de Spaanse Trappen. © ANP Graphics / Reuters