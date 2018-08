Diplomaten draaiden overuren om cartooncrisis te voorkomen

Minister Blok van Buitenlandse Zaken voerde afgelopen dagen heel wat telefoongesprekken: met zijn collega's in Pakistan, Indonesië, Egypte en Afghanistan. Zijn ministerie adviseerde Nederlandse reizigers in Pakistan om betogingen en drukke plaatsen te mijden. De Nederlandse ambassades waren ‘extra alert’. Vrijdag na de ministerraad waarin de cartoonwedstrijd is besproken, werden ze geïnformeerd. ,,We hebben de ambassades gevraagd het regeringsstandpunt uit te dragen: dat iedereen in Nederland recht heeft op vrijheid van meningsuiting én recht op vrijheid van geloof. Waar spanning ontstaat tussen die twee, is het aan de rechter om daarover te oordelen’’, verklaarde een woordvoerder van het ministerie.

De ambassades in moslimlanden zijn volgens het ministerie al extra alert sinds de PVV-leider dit voorjaar zijn plannen voor de Mohammed-cartoonwedstrijd bekendmaakte. ,,Als het goed is hebben ze die tijd gebruikt om hun contacten aan te halen met moslimorganisaties. Zo niet, dan was het daarvoor nu te laat’’, zegt Koos van Dam, die ambassadeur was in Indonesië toen Wilders film Fitna in 2008 verscheen. In dat moslimland bleef het protest tegen de omstreden film beperkt tot een kleine demonstratie van een radicale groep bij de Nederlandse ambassade. ,,Ik had destijds heel goede contacten met alle grote moslimorganisaties’’, blikt Van Dam (die ook ambassadeur was in Turkije, Irak en Egypte) terug. ,,In het Indonesisch gaf ik op een van de grootste tv-zenders een interview. Zo kon ik voor een groot publiek uitdragen dat onze regering, ons hele parlement met uitzondering van de PVV en al onze media tegen de film waren.’’

De belangrijkste taak van diplomaten is zorgen voor goede contacten voordát er een crisis is, zegt Peter Knoope, die als diplomaat werkt in onder meer Afghanistan en nu verbonden is aan het International Centre for Counter-Terrorism. ,,Dan moet je begrip kweken bij de regering, maar ook bij actiegroepen en religieuze leiders. Het is belangrijk dat zij weten waar Nederland voor staat.’’