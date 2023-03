Diplomatieke rel tussen Ecuador en Argentinië wegens gevluchte ex-minister

Maria de los Angeles Duarte Pesantes klopte dinsdag aan bij de Argentijnse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, aldus de Argentijnse autoriteiten. Het is niet duidelijk hoe de Ecuadoraans ex-minister van Transport en Openbare Werken daar terecht kwam.

Volgens de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Santiago Cafiero is Duarte Pesantes ‘ontsnapt’ uit de ambassade in Quito ‘zonder dat het personeel er weet van had’.

De ex-minister verbleef samen met haar zoon in de Argentijnse ambassade in Quito sinds ze in 2020 werd veroordeeld tot acht jaar cel wegens corruptie. Argentinië verleende haar asiel. In december weigerde Ecuador haar een vrijgeleide te geven om naar Argentinië te vertrekken.