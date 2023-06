Directeur bedrijf duikboot Titan sloeg meerdere waarschuwingen in de wind: ‘Ongegronde kreten’

Rob McCallum was in 2018 een van de bijna veertig ondertekenaars van een brief aan Stockton Rush, de ceo van OceanGate Expeditions, dat onder meer expedities organiseert naar het in 1912 gezonken passagiersschip Titanic. Zij lieten het bedrijf weten dat zijn aanpak zou kunnen leiden tot 'catastrofale problemen'. Zij wezen onder meer op het feit dat het gebruikte koolstofvezel geen acceptabel materiaal is.

‘We proberen hem al jaren te stoppen’

Daarnaast schreven zij Rush dat zijn onderzeeër de enige ter wereld was die commercieel werk deed en niet gecertificeerd was door een onafhankelijk bureau. Er zijn verschillende manieren om een onderzeeër te laten certificeren. Dat betekent dat een voertuig een bepaalde standaard moet hebben op het gebied van onder meer stabiliteit, kracht en veiligheid. Dit is overigens geen verplicht proces. Maar volgens McCallum zou een onderzeeër niet gebruikt moeten worden voor commerciële duikoperaties zolang deze niet ‘geclassificeerd, getest en bewezen’ is. McCallum stuurde Rush herhaaldelijk waarschuwingen. ,,Als industrie probeerden we Rush al jaren te stoppen’’, zegt McCallum nu.

Volledig scherm Stockton Rush (l) in 2013 in een onderzeeër van zijn bedrijf OceanGate Expeditions. © AP Photo/Wilfredo Lee

‘Ernstig persoonlijke belediging’

De BBC heeft e-mails ingezien van McCallum aan Rush waarin hij schrijft dat ‘jij je in jouw race naar de Titanic spiegelt aan die beroemde kreet: ze is onzinkbaar'. ‘Daarmee veroorzaak je voor jezelf en jouw cliënten een gevaarlijke dynamiek’, aldus McCallum. Een geïrriteerde Rush reageerde daarop met dat ‘hij moe was van de industrie die met het veiligheidsargument innovatie probeert te stoppen'. ‘We hebben de ongegronde kreten van ‘je gaat iemand vermoorden’ veel te vaak gehoord’, schreef hij. ‘Ik beschouw dit als een ernstig persoonlijke belediging.’

Hele industrie in gevaar

McCallum laat de BBC nu weten dat hij daarop meerdere malen heeft aangedrongen om toch over te gaan op certificering. Hij smeekte Rush bijna 'alsjeblieft alle zorg te besteden aan testen en zeer behoudend te zijn. Hoezeer ik ondernemerschap en innovatie ook waardeer, je brengt potentieel een hele industrie in gevaar', aldus McCallum, die zelf ook oceaanexpedities uitvoert. Volgens hem dreigde het bedrijf OceanGate Expeditions - opgericht in 2009 - onder meer met juridische stappen.

Buitenbeentje

,,De ondernemer Rush zag zichzelf als een buitenbeentje’’, aldus McCallum. ,,Hij hield ervan buiten de gebaande paden te denken en niet om door regels te worden opgesloten. Maar er zijn wel degelijk regels en de wetten van de natuurkunde.’’ Rush is een van de vijf inzittenden die deze week omkwam na een 'catastrofale implosie’ van de Titan die op weg was naar de Titanic. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de gepubliceerde e-mailuitwisselingen. Nabestaanden eisen een diepgaand onderzoek naar wat er precies is gebeurd.