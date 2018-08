Dirk-Jan en Anneke ontsnappen aan brugramp dankzij kleine file

Ze zitten op een uurtje rijden van Genua op een camping en dachten een dagje Genua-centrum te doen. ,,Dan moet je over die brug'', zegt Anneke. Op de navigatie kleurde de weg echter rood. ,,Er was een klein ongeluk gebeurd. Auto over de kop, we moesten van drie naar één baan. We zagen dat er verderop nog een file was dus we hebben de afslag maar genomen. Daarna brak er een wolkbreuk los, niet normaal. Echt. Toen we in het hotel kwamen, riepen ze hier 'disaster, disaster', we dachten eerst dat-ie het noodweer bedoelde, maar dat ging over die brug.''