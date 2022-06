Greer Donley, professor abortusrecht op de University of Pittsburgh Law School, is bang dat de legale wirwar van de komende tijd zorgt voor ‘onmiddellijke chaos’ voor abortuspatiënten en artsen. Ze deelt met nieuwswebsite Politico dat het mogelijk nog maanden kan duren voordat er een duidelijk beeld is over waar abortus nog legaal is in Amerika. ,,Het wordt een nachtmerrie”, aldus Donley. ,,Letterlijk het enige wat ik de hele dag doe is nadenken over abortusrecht. Dat is mijn enige taak. Er zijn vragen die zelfs ik niet kan beantwoorden.”