Dit gaat Melania Trump doen nu ze niet langer first lady is

,,Het was mijn grootste eer uw first lady te zijn.” Met die woorden nam Melania Trump afscheid van het Amerikaanse volk voor ze met manlief naar hun buitenverblijf in Florida vertrok. De inauguratie van Joe Biden bijwonen deed ze niet, haar aanhangers een laatste keer toespreken dus wel. Maar wat staat er op de agenda van mevrouw Trump nu ze haar rol in het Witte Huis niet meer op zich hoeft te nemen?

Met haar markante Sloveense tongval stond ze de Trump-fans op inauguratiedag nog een laatste keer te woord. Ze beloofde voor hen te bidden en veel aan hen te denken. ,,Thank you for your love and support”, klonk het. Maar hoe gaat Melania Trump haar dagen vullen nu ze first lady af is?

Als presidentsvrouw zocht Melania nooit expliciet de spotlights op en ook nu is ze niet van plan dat te doen. Ze blijft dus in de schaduw van haar man en zou zich nu vooral willen focussen op haar taak als moeder. De opvoeding van zoon Barron Trump (14) is op dit moment prioriteit. Die begint trouwens - nu het gezin niet langer in Washington woont - op een nieuwe school in Florida.

Naast echtgenote en moeder is Melania ook dochter. Tijdens de jaren waarin Trump president was, woonden haar ouders vlak bij het Witte Huis. Ook nu het gezin naar Palm Beach verhuist, komen vader en moeder Knavs gezellig mee.

Oude projecten voortzetten

Als first lady legde Melania zich toe op de renovatie van het Witte Huis. Zo liet ze de rozentuin opnieuw aanleggen en voorzag ze heel wat kamers van een likje witte en bleekroze verf. Nu zal ze vooral het huis in Palm Beach onder handen nemen en ook de inrichting van de presidentiële bibliotheek van Donald Trump neemt ze graag voor haar rekening. Al zal mevrouw Trump toch eerst een hartig woordje moeten spreken met plusdochter Ivanka, want ook zij zou dergelijke plannen hebben met de bibliotheek.

Haar interesse in interieur en pracht en praal blijkt uit Melania’s plannen om een boek te schrijven. Geen biografie zoals Michelle Obama. Wél een overzicht van de opknapbeurt die ze het Witte Huis gaf. Ook haar Be Best-campagne, gericht op kinderen die het slachtoffer worden van cyberpesten, wil Melania voorzetten. Al werd daar al meer dan eens om gelachen, aangezien echtgenoot Donald zélf niet vies is van een scherpe uitlating op sociale media.

Minst populaire first lady

Melania Trump wordt al langer gezien als een mysterieuze persoonlijkheid, maar sinds een peiling van CNN noemt men haar nu ook de minst populaire first lady ooit. Geen titel om trots op te zijn, al vindt Donald Trump zelf dat Melania heel erg populair is bij het Amerikaanse volk. Dat liet hij nog vallen tijdens diezelfde afscheidsspeech op inauguratiedag.

De voormalige presidentsvrouw kon op een score van 42 procent rekenen, terwijl Michelle Obama het Witte Huis verliet met 69 procent en Laura Bush met 67 procent. Melania kreeg in 2018 nog een mooie 57 procent van de stemmen, maar de laatste jaren hebben haar duidelijk niet populairder gemaakt. Ze deed het wel beter dan haar man; hij strandde op een magere 33 procent.

Kijk hier de afscheidsvideo van Melania Trump terug: