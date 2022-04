Dit gebeurde er vannacht: Biden beschuldigt Poetin van genocide, opnieuw forse militaire steun VS

De Amerikaanse president Joe Biden beschuldigt zijn Russische ambtgenoot van genocide in Oekraïne. Het is voor het eerst dat Biden de Russische wreedheden in Oekraïne met volkenmoord in verbinding brengt. Eerder noemde hij Poetin al een oorlogsmisdadiger.

Biden sprak tijdens een bezoek aan de Amerikaanse staat Iowa over de gestegen brandstofprijzen: ,,Je gezinsinkomen, je mogelijkheid je tank vol te gooien, niets daarvan mag afhangen van een dictator aan de andere kant van de wereld die de oorlog verklaart en genocide pleegt.” De Amerikaanse regering en haar bondgenoten doen er volgens Biden alles aan om te voorkomen dat Poetin zijn energiebronnen gebruikt ‘als wapen tegen Amerikaanse families, families in Europa en over de hele wereld.’

Na vervolgvragen van journalisten over zijn gebruik van de term ‘genocide’ bleef de Amerikaanse president bij zijn uitspraak. ,,Ik noemde het genocide omdat het steeds duidelijker is geworden dat Poetin het idee probeert uit te roeien dat het mogelijk is Oekraïens te zijn”, zei hij. ,,En het bewijs (voor genocide) stapelt zich op.” Daarmee wilde hij overigens niet zeggen dat Rusland zich in juridische zin aan volkenmoord schuldig maakt. ,,Het is aan de juristen om internationaal te beslissen of het zo gekwalificeerd kan worden, maar het lijkt me zeker zo”, zei hij.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski had de Russische troepen eerder al beschuldigd van genocide, later nam ook de Britse premier Boris Johnson het woord in de mond na de ontdekking van talrijke burgerdoden in de door Rusland tijdelijk bezette Oekraïense stad Boetsja.

Wat betekent genocide? Genocide is een ander woord voor volkenmoord, de misdaad van stelselmatige en opzettelijke uitroeiing van een etnische groep, of van een deel daarvan. Genocide staat in de praktijk vaak gelijk aan massamoord van een specifieke groep, hoewel ook andere daden onder de definitie vallen. Formeel juridisch gezien is genocide geen oorlogsmisdrijf, omdat het geen schending van het oorlogsrecht is, bovendien kan genocide ook in vredestijd worden gepleegd. Het valt onder de grotere categorie van misdrijven tegen de menselijkheid, zoals gedefinieerd in het Statuut van het Internationaal Strafhof (1998). De term genocide (oud-Grieks gnos betekent ras of stam en het Latijnse cide betekent doden) werd in 1944 voor het eerst gebruikt door de Poolse jurist Raphael Lemkin, die ook het Genocideverdrag (1948) voorbereidde. De bekendste genocide van de 20e eeuw is de Holocaust, de moord op Europese joden door nazi-Duitsland, maar daarvoor en daarna zijn er vele gevallen van genocide geweest. Voorbeelden zijn de massamoorden op Armeniërs (tussen 1895 en 1927, het ombrengen van een half miljoen mensen in Rwanda (1994) en de Tweede Congolese oorlog tussen 1998 en 2008.

Extra militaire steun VS

Om de Oekraïense strijd tegen de Russen verder te ondersteunen, kondigt president Biden naar verwachting vandaag of uiterlijk morgen nog eens voor 750 miljoen dollar (zo’n 692 miljoen euro) aan militaire hulp aan Oekraïne aan.

De militaire hulp zal worden gefinancierd met een beroep op de zogeheten Presidential Drawdown Authority (PDA), een voorziening in de Amerikaanse wet die de president in noodsituaties de bevoegdheid geeft de overdracht van goederen en diensten te autoriseren zonder goedkeuring van het parlement. De Russische invasie in Oekraïne is in dit geval die noodsituatie.

Over de exacte samenstelling van het wapenpakket is nog geen definitieve beslissing genomen, zeggen regeringsfunctionarissen tegen Amerikaanse media. Volgens The Washington Post gaat het zeer waarschijnlijk om zware luchtafweersystemen, zoals antitankraketten, evenals munitie en kogelvrije vesten. Ook zou de VS bereid zijn Mi-17-helikopters te sturen die kunnen worden uitgerust om Russische voertuigen aan te vallen, aldus de krant.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De verwachte nieuwe wapenlevering komt bovenop de meer dan 2,4 miljard dollar aan Amerikaanse militaire hulp voor Oekraïne sinds president Biden vorig jaar aantrad. 1,7 miljard dollar daarvan is verstrekt sinds Rusland op 24 februari het land binnenviel.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie spreekt vandaag met topmensen van de acht grootste Amerikaanse wapenfabrikanten om te bespreken of de industrie in staat is te voldoen aan de wapenbehoeften van Oekraïne als de oorlog met Rusland jaren duurt. Onder die bedrijven zijn Lockheed Martin, Boeing en Raytheon Technologies.

Gevangenenruil

President Zelenski heeft vannacht voorgesteld om de dinsdag gearresteerde pro-Russische politicus Viktor Medvedtsjoek te ruilen voor mannelijke en vrouwelijke krijgsgevangenen die door Russische troepen worden vastgehouden. In een toespraak zei Zelenski dat het ‘belangrijk is voor onze veiligheidstroepen en strijdkrachten om een dergelijke mogelijkheid te overwegen’.



Medvedtsjoek, leider van Oekraïense oppositiepartij Oppositie Platform - Voor het Leven, verdween eind februari spoorloos nadat de Oekraïense autoriteiten hem vorig jaar mei onder huisarrest hadden geplaatst. Hij werd dinsdag door leden van de Oekraïense veiligheidsdienst gearresteerd op beschuldiging van onder meer financiering van terrorisme en verraad. Medvedtsjoek geldt als een zeer trouwe bondgenoot van Poetin. Hij zou de peetvader zijn van diens jongste dochter.

Volledig scherm De pro-Russische politicus Viktor Medvedtsjoek is dinsdag gearresteerd, hij stond sinds mei onder huisarrest in Oekraïne. Deze foto van Medvedstsjoek, een goede vriend van Poetin, is verspreid door het presidentieel kantoor van president Zelenski. © AP

Chemische wapens

Zelenski riep de internationale wereld verder op alert te zijn op het mogelijke gebruik van massavernietigingswapens door Rusland. Hij verwees naar berichten uit de stad Marioepol dat de dag ervoor door Rusland was aangevallen met een niet-geïdentificeerde chemische stof. Het is niet 100 procent zeker wat voor soort stof het was, zei hij. In de belegerde stad was het onmogelijk om een ​​volledig onderzoek uit te voeren.

De Verenigde Staten houden er in ieder geval ernstig rekening mee dat de Russen chemicaliën als wapen inzetten. De Amerikanen hebben ‘geloofwaardige informatie’ dat Rusland mogelijk chemische middelen gebruikt bij het offensief om het belegerde Marioepol in te nemen, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Rusland zou bijvoorbeeld traangas en andere chemische middelen kunnen mengen om daarmee Oekraïense soldaten en burgers te verzwakken en uit te schakelen, aldus Blinken, die zei de informatie te delen met Oekraïne. Ook proberen de Amerikanen met partners vast te stellen ‘wat er werkelijk gebeurt, dus dit is een echte zorg.’ De bewindsman benadrukte dat hij de beschuldigingen niet kan bevestigen dat Moskou al chemische wapens heeft gebruikt in Marioepol, wat wel was gemeld door Oekraïense strijders daar en vervolgens door Oekraïense media en politici.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk hier onze video's over de oorlog in Oekraine: