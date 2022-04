Dit gebeurde er vannacht: ‘heftigste explosies’ in Kiev sinds de terugtrekking van de Russische troepen

Steden in verschillende delen van Oekraïne hebben een zware nacht achter de rug. Explosies zijn gemeld vanuit de hoofdstad Kiev en de steden Cherson (in het zuiden), Charkov (oosten) en Ivano-Frankivsk (westen).

Oekraïense media berichten over stroomstoringen in delen van Kiev en spreken van de heftigste explosies in de hoofdstad sinds de terugtrekking van de Russische troepen, vorige maand. Het stadsbestuur geeft summier informatie over de schade om de Russen niet onbedoeld van informatie te voorzien. Inwoners is daarom ook gevraagd geen beelden van de explosies op sociale media te plaatsen. Het Oekraïense parlementslid Lesia Vasylenko schrijft op Twitter niettemin dat er in Kiev drie explosies achtereen klonken. ‘Hoogstwaarschijnlijk omdat Poetin razend is geworden vanwege het gezonken oorlogsschip Moskva’, aldus Vasylenko.

Of de bombardementen een vergelding zijn voor het voor Poetin pijnlijke verlies van het Russische vlaggenschip Moskva is niet duidelijk. In zijn nachtelijke videotoespraak prees de Oekraïense president Volodimir Zelenski nog eens extra degenen ‘die hebben aangetoond dat Russische schepen [...] naar de bodem van de zee kunnen’.

Volgens Oekraïne werd de Russische kruiser wel degelijk geraakt door twee Oekraïense Neptunus-raketten. Het Russische ministerie van Defensie - dat eerder zei dat de schade wel meeviel - bevestigde gisteravond dan toch het verlies van de Moskva. Het schip zou zijn gezonken ‘in een storm terwijl het naar een haven werd gesleept’ nadat door een ongeluk brand aan boord was uitgebroken.

Veel militaire experts vinden dat een sterk verhaal en hechten meer geloof aan de Oekraïense versie. Ten eerste omdat de Oekraïners al twee uur éérder dan de Russen melden dat de Moskva in brand stond. Maar ook omdat vijf andere schepen van de Russische marine in de Zwarte Zee, blijkens satellietbeelden, sindsdien een stuk verder uit de Oekraïense kust liggen.

Misschien niet toevallig buiten bereik van de Oekraïense Neptunus-raketten (die vanaf land worden afgeschoten en 280 kilometer halen) die de Moskva zouden hebben geraakt. Volgens de Amerikaanse CIA-baas William Burns kan Vladimir Poetin na de vele tegenslagen sinds het begin van de oorlog overwegen beperkte, tactische, nucleaire wapens in te zetten tegen het Oekraïense leger. Dergelijke kernwapens zijn minder krachtig dan de atoombom die in 1945 de Japanse stad Hiroshima vernietigde.

De directeur van de Oekraiens Post toont trots een speciale herdenkingszegel over de de kruiser Moskva die eerder een rol speelde in de aanval op Slangeneiland.

50 dagen verzet

In zijn videotoespraak bedankte Zelenski zijn landgenoten voor 50 dagen verzet tegen Rusland. ,,Niemand was ervan overtuigd dat we het zouden overleven”, zei de president. Velen zouden hem hebben geadviseerd het land te verlaten. ,,Ze adviseerden feitelijk ons over te geven aan tirannie. Maar ze kenden de Oekraïners niet en wisten niet hoe dapper ze waren en hoeveel ze waarde hechten aan de vrijheid om te leven zoals we willen”.

De bekendste Russische oppositiepoliticus, Alexei Navalny, heeft westerse regeringen en Amerikaanse internetbedrijven opgeroepen een ​’informatief front’ tegen Rusland te openen. In een bericht aan onder anderen Mark Zuckerberg (de baas van Meta) schrijft Navalny dat de Russische staatspropaganda ‘moet worden verpletterd met behulp van advertentiemogelijkheden op sociale media’. Volgens Navalny heeft de meerderheid van de Russische burgers nu een volledig vertekend beeld heeft van wat er in werkelijk in Oekraïne gebeurt.

De Verenigde Staten hebben een formeel, diplomatiek, verzoek gekregen van Rusland om ‘te stoppen met het bewapenen van Oekraïne’. De wapenleveringen ‘gieten olie op het vuur’ en kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben’, waarschuwt Rusland. Het Russische verzoek kwam volgens The Washington Post deze week op het moment dat nog eens voor zo’n 735 miljoen euro aan extra wapenhulp door de VS aan Oekraïne werd toegezegd.

Elke dag arriveren in Oekraïne nieuwe wapenleveranties uit het Westen.

Evacuatie

Ondertussen zijn gisteren ongeveer 2550 burgers geëvacueerd uit zwaar bevochten delen van Oekraïne, aldus vicepremier Iryna Wereshchuk. Zo’n 2.300 mensen zijn aangekomen in de Zuid-Oekraïense stad Zaporizja, onder wie 290 inwoners van Marioepol. Tijdens de evacuaties via ‘humanitaire corridors’ hebben Russische eenheden ‘voortdurend afspraken over staakt-het-vuren verbroken’, zei Vereshchuk. Veel mensen proberen het tweede grote Russisch offensief en de verwachte hevige gevechten te ontlopen.

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck heeft een oproep gedaan aan de Duitsers energie te besparen. ,,Als vuistregel zou ik zeggen: tien procent besparen is altijd mogelijk.” De Groene politicus kondigde een bijbehorende overheidscampagne hierover aan.

De VN stelt 100 miljoen dollar (92 miljoen euro) beschikbaar voor de strijd tegen de verergering van de hongercrisis in Jemen en in verschillende Afrikaanse landen die worden bedreigd door de oorlog in Oekraïne. ,,De gevolgen van het conflict in Oekraïne dreigen miljoenen mensen nog dichter bij de hongerdood te brengen”, aldus de VN donderdag.