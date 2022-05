Dit gebeurde er vannacht: nieuwe bestorming staalfabriek in Marioepol aan de gang

Na een nacht van luchtaanvallen zijn Russische troepen vanochtend vroeg begonnen met het bestormen van de Azovstal-fabriek in Marioepol, zo melden Oekraïense bronnen. De staalfabriek is het laatste Oekraïense verdedigingsbolwerk in de Zuid-Oekraïense havenstad. Gisteren waren daar al hevige beschietingen en bombardementen.

Diverse spoorwegknooppunten in het westen van Oekraïnen zijn gisteravond aangevallen met Russische raketten. De nieuwe strategie lijkt gericht tegen wapenleveranties uit het Westen. Raketaanvallen werden gemeld uit Lviv, Vinnytsja, Odessa, de regio Kiev en de regio Dnipro, aldus de Oekraïense regeringsadviseur Andri Jermak op nieuwsdienst Telegram. Hij voegt eraan toe dat het niet mogelijk is de bevoorrading van de Oekraïense strijdkrachten op die manier te verhinderen.

Teken van onmacht

In zijn nachtelijk videoboodschap beschrijft de Oekraïense president Zelenski de laatste golf bombardementen als een ‘teken van onmacht’ van Moskou. ,,Het is duidelijk dat het Russische leger extreem nerveus reageerde op onze successen van vandaag, Oekraïne is te sterk voor ze.”



Volgens de Oekraïense generale staf hebben Russische troepen vergeefs geprobeerd verder naar het noorden te dringen in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne om de daar gestationeerde Oekraïense eenheden te omsingelen. Een onbekend aantal Oekraïense soldaten zou zijn gesneuveld. Van Russische kant wordt al lange tijd geen informatie meer gegeven over de bewegingen van grondtroepen.

Ook Transkarpatia in het uiterste westen aan de grens met Hongarije werd beschoten. Een onbekende installatie in de bergen werd geraakt. Transkarpatië grenst direct aan de Navo-staten Hongarije, Roemenië en Slowakije. In de oostelijke Oekraïense regio Donetsk zijn minstens 21 burgers omgekomen bij een Russische aanval. Nog eens 27 raakten gewond, aldus lokale bestuurders. Volgens gouverneur Serhiy Hajday vonden de zwaarste gevechten plaats in de naburige regio Loehansk rond de stad Popasna. Een onbekend aantal doden en gewonden viel bij raketaanvallen in de centrale Oekraïense regio Kirovohrad. In de regio Vinnytsja en nabij hoofdstad Kiev werden Russische raketten neergeschoten. De autoriteiten van de regio Odessa hebben gemeld dat ze een Russische gevechtsdrone hebben neergehaald.

Volledig scherm Brand en rook na een raketaanval in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne. © REUTERS

Opgelucht

Zelenski zei opgelucht te zijn dat 156 burgers konden worden gered uit de staalfabriek van Azovstal en andere delen van Marioepol, waar al weken wordt gevochten. ,,Eindelijk zijn deze mensen volkomen veilig”, zei hij. De evacuatie was tot stand gekomen na lange onderhandelingen en met hulp van verschillende bemiddelaars.

Volledig scherm De aankomst van Oekraïense burgers die wilden vluchten uit de belegerde Donbas in het westen van Oekraïne. © Getty Images Oekraïne bereidt zich voor op een nieuwe evacuatie van burgers. Dit vindt plaats met de steun van de VN en het Internationale Comité van het Rode Kruis, aldus gouverneur Oleksandr Staruch op Telegram. Gisteren zijn 156 vluchtelingen uit Marioepol en omgeving aangekomen in Zaporizja. Vóór de Russische aanvalsoorlog had Marioepol ongeveer 400.000 inwoners. Volgens schattingen houden 100.000 mensen het nog vol in de grotendeels verwoeste stad.

Graanroof

Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigen dat Rusland bezig is met graanroof in Oekraïne. Volgens bronnen in Kiev vervoerde Rusland al 400.000 ton graan uit de bezette gebieden van Oekraïne. Dat is ongeveer een derde van de graanvoorraden in de regio’s Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk, zei viceminister van Landbouw Taras Vysotskyi op de Oekraïense televisie.

Voor de oorlog lag daar zo’n 1,3 miljoen ton graan opgeslagen voor de dagelijkse voedselaanvoer, maar ook om te zaaien. ,,Er zijn daar geen strategische reserves”, zegt Vysotskyi. Als de graanvoorraden verder afnemen, zou in deze gebieden hongersnood kunnen dreigen, meent hij. De gedwongen verwijdering van graan is van oudsher een zeer pijnlijke kwestie tussen Oekraïners en Russen. Toen de Sovjetdictator Josef Stalin de Oekraïense boeren tot collectieve boerderijen dwong en graan met geweld in beslag nam, stierven in de jaren 1932 en 1933 in Oekraïne ongeveer 4 miljoen mensen van de honger. Ook in Zuid-Rusland en Kazachstan vielen destijds doden. Oekraïne beschouwt de zogeheten gecreëerde hongersnood, de zogenaamde Holodomor, als een door Moskou bevolen genocide.

Nieuwe sancties

Bedrijven uit Duitsland en andere EU-landen mogen in de toekomst geen Russische olie meer importeren. Om de landen tijd te geven voor de omschakeling, moeten er overgangsperioden komen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaat het inmiddels zesde sanctiepakket vanochtend presenteren in het Europees Parlement, aldus ingewijden.

Volledig scherm Ursula von der Leyen. © ANP / EPA

Concreet is het de bedoeling dat na een overgangsfase van zes maanden binnen de EU een invoerverbod voor Russische ruwe olie zal gelden. Na acht maanden volgt dan een invoerverbod voor Russische olieproducten. Naar verluidt komen er vrijstellingen van de sancties voor Hongarije en Slowakije. Deze twee EU-landen halen momenteel nog een groot deel van hun oliebehoefte uit Rusland en kunnen - omdat ze niet aan zee liggen - moeilijker alternatieve bevoorradingsbronnen ontwikkelen dan andere landen. Nieuwe sancties komen er ook tegen de grootste Russische bank, Sberbank, evenals tegen twee andere banken en tv-stations die bewust valse informatie verspreiden.

Een stoet aan Nederlandse brandweervoertuigen, die gedoneerd worden aan Oekraïne, is dinsdag aangekomen op de eindbestemming. In de stad Oezjhorod in het uiterste zuidwesten van Oekraïne zijn de zeven voertuigen overhandigd aan de lokale brandweer, meldt brandweerman Simon Doorn, die deel uitmaakt van het reisgezelschap. ,,We hebben onze missie volbracht. De voertuigen zijn na een korte ceremonie overgedragen aan de brandweer van Uzhhorod (Oezjhorod)”, schrijft Doorn in een korte verklaring op sociale media. De Nederlanders kregen van de Oekraïners ook een soort oorkonde overhandigd, waarin ze worden bedankt voor hun ‘humanitaire missie’.

