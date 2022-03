Dit gebeurde er vannacht: onduidelijkheid rond Abramovitsj, gesprekken in Istanboel gaan nu echt beginnen

Oorlog OekraïneEr is nog steeds grote opschudding en onduidelijkheid over de mogelijke vergiftiging van Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj. Intussen zitten de Oekraïners en de Russen in Istanboel met elkaar om de tafel.

De hoop op een positief resultaat van de besprekingen tussen adviseurs van de Oekraïense leider Volodimir Zelenski en de Russische president Vladimir Poetin is niet erg groot. De driedaagse sessie in de Turkse hoofdstad zou gisteren beginnen, maar beide delegaties arriveerden te laat.

,,We gaan het zeker hebben over humanitaire kwesties", zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba. ,,Het mogelijk maximale resultaat zou een wapenstilstand zijn.” Dat laatste zou een enorme doorbraak betekenen, maar die wordt door niemand verwacht. Zelfs over het instellen van veilige corridors voor vluchtelingen heerst onzekerheid. De Oekraïners vrezen dat de Russen toch gaan schieten. Aan de andere kant is er ook voorzichtig optimisme: er wordt in elk geval nog gesproken.

De gastheer van de onderhandelingen is de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij heeft gisteren in een telefoongesprek met Poetin aangedrongen op een wapenstilstand. Hij is een van de leiders die een actieve bemiddelende rol zoekt in het conflict.

‘Meer wapens’

De Oekraïense president Zelenski liet vannacht in een tv-toespraak weten dat hij een erg drukke dag had gehad. Hij heeft gesproken met zijn collega's Boris Johnson (Groot-Brittannië), Olaf Scholz (Duitsland), Ilham Alijev (Azerbeidzjan), Mario Draghi (Italië) en Justin Trudeau (Canada). Zijn boodschap aan zijn volk: heel de wereld steunt ons. Tegelijkertijd vroeg hij de leiders om meer wapens. Zelenski blijft vinden dat er te weinig zwaar materieel zijn kant op komt. De bondgenoten moeten meer moed tonen, vindt hij. ,,Angst maakt je altijd medeplichtig.”

Ook gaat hij een werkgroep instellen die de effecten van de sancties tegen Rusland gaat onderzoeken. Die zijn wat hem betreft namelijk niet ingrijpend genoeg. ,,De sancties moeten werken”, zei hij. ,,En ze mogen niet omzeild kunnen worden. Dat moet het doel van de democratische wereld zijn.”

Vergiftiging

Intussen is er nog altijd er grote onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd met de Russische miljardair Roman Abramovitsj. De eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea (en een bondgenoot van Poetin) zou zijn vergiftigd. Dit zou gebeurd zijn tijdens vredesbesprekingen in Kiev eerder deze maand. Zijn aanwezigheid daarbij is niet raar: Abramovitsj speelt vaker een bemiddelende rol. Na een van de gesprekken zou hij last van zijn ogen en huid hebben gekregen, zo meldde de Wall Street Journal gisteren als eerste. Ook andere deelnemers vertoonden deze klachten. Ze waren overigens allemaal ook weer binnen 2 dagen hersteld.

Het is niet de eerste keer dat er in het geval van Rusland verdenkingen van vergiftiging opduiken. Zo werden 4 jaar geleden de voormalige Russische spion Sergei Skripal en zijn dochter Julia vergiftigd in een Engels park. Ook oppositieleider Aleksei Navalni kreeg in 2020 ernstige vergiftigingsverschijnselen. In beide gevallen is niemand veroordeeld, maar er heerst weinig twijfel over de betrokkenheid van het Kremlin.

Ook nu wordt opzet vermoed. Sommige vingers wijzen naar hardliners rond president Poetin. Zij zouden op dit moment niet willen dat er vrede komt. Anderen zeggen dat er helemaal niks aan de hand, en dat er gewoon sprake was van een voedselvergiftiging. Het lijkt echter geen toeval dat het nieuws naar buiten komt precies op het moment dat er in Istanboel opnieuw gepraat gaat worden. De reacties uit Moskou en Kiev zijn dan ook erg voorzichtig.