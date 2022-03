Dit gebeurde er vannacht: opnieuw burgerdoden, situatie Tjsernobyl baart zorgen

videoBij nieuwe luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn vannacht meerdere mensen omgekomen of gewond geraakt. Ruim 200.000 inwoners van het belegerde Marioepol wachten volgens het Rode Kruis om de zwaar getroffen stad uit te komen. Ondertussen verslechtert de situatie bij de kerncentrale van Tsjernobyl, waarschuwt atoomagentschap IAEA.

Volgens Oekraïense autoriteiten zijn vannacht in de stad Malyn in de regio Zhytomyr drie volwassenen en twee kinderen omgekomen toen bommen zeven huizen verwoestten. In Ochtyrka, in de buurt van de stad Soemi, stierf één persoon en raakten veertien mensen gewond na luchtaanvallen. Ook in de buurt van de stad Charkov zijn volgens de Oekraïners doden te betreuren. Toen een projectiel een flat raakte, zouden twee mensen zijn omgekomen. Rusland houdt vol dat de troepen geen burgerdoelen aanvallen, alleen militaire.

Vandaag wordt tussen 8.00 en 13.00 uur Nederlandse tijd een nieuwe poging gedaan inwoners van Marioepol, Kiev en Soemi te evacueren. Er zijn afspraken gemaakt over een staakt-het-vuren, maar met name in Marioepol was het tot nu toe door beschietingen zo goed als onmogelijk de stad veilig te verlaten. Volgens het Internationale Comité van het Rode Kruis wachten in Marioepol 200.000 mensen om de stad uit te komen en is de situatie dramatisch.

Massamoord

De echtgenote van de Oekraïense president Zelenski, OIena, beschuldigt de Russen van een massamoord op burgers. In een open brief aan media wereldwijd noemt ze de Russische aanval op Oekraïne onmogelijk te bevatten. ‘Op 24 februari werden we allemaal wakker met de bekendmaking van een Russische invasie’, schrijft ze. ‘Tanks staken de Oekraïense grens over, vliegtuigen kwamen ons luchtruim binnen, raketwerpers omsingelden onze steden. Ondanks toezeggingen van door het Kremlin gesteunde propagandakanalen, die dit een speciale operatie noemen, is het in feite de massamoord op Oekraïense burgers. Als Rusland zegt dat het geen oorlog voert tegen burgers, roep ik eerst de namen van deze vermoorde kinderen.’

Tsjernobyl

De situatie in de door Russische troepen ingenomen kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne verslechtert, waarschuwt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). IAEA-topman Rafael Gross zegt ‘zeer bezorgd’ te zijn over de stress waaronder het personeel van de kerncentrale verkeert en ‘mogelijke risico’s voor de nucleaire veiligheid’.

Volgens het IAEA werken ongeveer 210 technici en veiligheidsmedewerkers al bijna twee weken onafgebroken in de kerncentrale, omdat er sinds de Russische overname van de faciliteit geen wisseling van ploegen meer mogelijk zou zijn. De medewerkers hebben water en voedsel, maar hun situatie verslechtert. Het personeel heeft de IAEA gevraagd om met internationale steun een plan op te stellen voor vervanging van het huidige personeel en een roulatierooster.

Sinds de in 1986 ontplofte kerncentrale in handen viel van Russische troepen is deze steeds meer van de buitenwereld afgesneden. Het IAEA zegt momenteel alleen per e-mail met de kerncentrale te kunnen communiceren. De kerncentrale in Tsjernobyl is niet meer operationeel maar kan nog altijd radioactieve straling lekken.

Inwoners van Marioepol verblijven bijna continu in schuilkelders. In deze schuilplaats wordt soep uitgedeeld. Vandaag wordt wederom geprobeerd een deel van de bevolking uit de belegerde stad te krijgen via een veiligheidscorridor.

Straaljagerruil

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft afwijzend gereageerd op het voorstel van Polen om zijn MiG-29-straaljagers aan Oekraïne te geven in ruil voor Amerikaanse F-16's. Dat is volgens het Pentagon onhaalbaar. De Navo-landen hebben herhaaldelijk aangegeven niet betrokken te willen raken in gevechten met Rusland, ook niet indirect. Polen zet druk op zijn Navo-partners om Oekraïne meer gevechtskracht in de lucht te geven. Warschau wil al zijn MiG-jachtvliegtuigen gratis, direct en gevechtsklaar naar de Amerikaanse Ramstein-legerbasis in Duitsland vliegen. De Amerikaanse luchtmacht zou dan wel F16-jachtvliegtuigen moeten leveren om de Poolse verdediging op peil te houden. Pentagon-woordvoerder John Kirby zei dat het eventuele vertrek van straaljagers vanuit een Navo-basis in Duitsland ‘ernstige zorgen oproept voor de hele Navo-alliantie’. Kirby: ,,De vliegtuigen zouden dan luchtruim boven Oekraïne binnenvliegen waarover met Rusland wordt getwist.”

Gevolgen sancties

Nadat de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag een importverbod op Russische olie, gas en kolen aankondigde, waarschuwt Rusland voor de wereldwijde gevolgen daarvan. ,,De Amerikaanse sancties hebben al langer alle grenzen van politieke en economische redelijkheid overschreden”, zegt een woordvoerder van de Russische ambassade in Washington. In de verklaring waarschuwt de ambassade voor instabiele energiemarkten, wat negatieve gevolgen zal hebben voor bedrijven en consumenten.

Naast sancties stoppen ook steeds meer bedrijven met hun activiteiten in Rusland. Gisteravond maakte McDonald's bekend zijn honderden restaurants tijdelijk te sluiten. Ook Coca-Cola en Starbucks hebben - onder flinke druk van de publieke opinie - besloten Rusland (tijdelijk) in de ban te doen.

Luchtaanvallen op onder meer Marioepol gaan door.

