Dit gebeurde er vannacht: Russen beschieten 59 doelen in Donbas en ‘karma’ treft olie-installatie in Rusland

Volgens Oekraïense bronnen zijn bij de laatste beschietingen in de regio Charkov zeker drie doden en zes gewonden gevallen, onder wie een 14-jarig kind. Het Russische leger gebruikte artillerie en mortieren. Vergelijkbare melden komen uit de oostelijke regio Soemi en Mykolayiv in het zuiden waar de lokale overheden vele tientallen beschietingen melden. Over slachtoffers hier is niets bekend.