Dit gebeurde er vannacht: Russen beschieten en hergroeperen, Biden spreekt lang met Zelenski

Gisteren meldde het ministerie van Defensie in Moskou dat de troepen rond de Oekraïense hoofdstad zich hergroeperen. Andere eenheden graven zich juist in, blijkens satellietbeelden. Volgens Oekraïense militaire bronnen was dat hergroeperen al vooraf gepland en had het niets te maken met een mogelijk 'gebaar’ rond de vredesgesprekken in Turkije, eerder deze week.