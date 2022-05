Dit gebeurde er vannacht: ‘Troepen Oekraïne bereiken grens Rusland’, zege Kiev volgens Navo niet uitgesloten

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg meldt dat de Russische invasie van Oekraïne niet volgens plan verloopt. Waar het in eerste instantie niet gelukt is om de hoofdstad Kiev in te nemen en de regering ten val te brengen, loopt nu ook de verovering van de oostelijke Donbas-regio vertraging op. Stoltenberg opperde gisteren de mogelijkheid dat Oekraïne uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken.

Oekraïense troepen hebben gisteren zelfs vanuit Charkov, in het noordoosten, de grens met Rusland bereikt. Het ministerie van Defensie maakte vannacht een video openbaar waarop een tiental soldaten bij een blauw-gele grenspaal staat. Het zou hier gaan om leden van een vrijwilligersbrigade uit Charkov.

Het gaat vooral om een symbolisch beeld. Het Oekraïense leger meldt al een paar dagen dat de Russen stap voor stap worden teruggedrongen. In Charkov, dat meteen al op de eerste dag van de oorlog onder vuur kwam te liggen, keren de eerste burgers weer terug naar hun huizen.

Het Oekraïense leger is in de tegenaanval gegaan bij de stad Izjoem. Volgens de regionale gouverneur Oleh Sinegubov kan dat de Russische plannen om de Donbas te veroveren danig in de war schoppen. De luchtmacht meldt dat er de afgelopen dagen twee Russische helikopters, tien drones en twee kruisraketten zijn neergehaald. Ook zijn er volgens het leger zeventien aanvallen afgeslagen, waarbij onder meer drie tanks zijn vernietigd. Tegelijk wordt ook melding gemaakt van Russische vooruitgang in enkele gebieden in de regio. De Russen hebben 23 dorpen in Donetsk en Loehansk onder vuur genomen, waarbij 32 woongebouwen zijn geraakt.

‘Lage moraal’

Volgens het Britse ministerie van Defensie hebben de Russen sinds het begin van de oorlog ongeveer een derde van hun grondtroepen verloren. De invasie verloopt niet volgens plan vanwege het felle Oekraïense verzet en logistieke problemen. Ook het offensief in de Donbas, waarin de separatistische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk liggen, heeft ‘momentum verloren’ en ‘ligt flink achter op schema’, meldt het ministerie.

Rusland zou te kampen hebben met ‘aanhoudende lage moraal’ van de troepen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss benadrukt dat de bondgenoten van Oekraïne moeten doorgaan met het geven van militaire hulp om zo de Russen ‘naar buiten te werken’.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sprak nogmaals zijn steun uit voor Oekraïne. ,,Elk lid van deze alliantie wil dat deze oorlog zo snel mogelijk is afgelopen. Maar we zijn ook vastbesloten om Oekraïne zo lang als nodig is te blijven helpen, om de sancties voort te zetten en Rusland diplomatiek onder druk te houden. We willen ook dat Oekraïne op het slagveld en aan de onderhandelingstafels zo sterk mogelijk is, zodat het de Russische agressie kan blijven weerstaan en zijn onafhankelijkheid en soevereiniteit kan verdedigen.” Blinken was samen met zijn Navo-collega’s in Berlijn.

Graanprijs

De prijs van graan is intussen omhoog geschoten, nadat India voor een groot deel is gestopt met de export. Alleen landen die het echt nodig hebben ‘vanwege hun voedselveiligheid’ kunnen nog rekenen op Indiaas graan. De maatregel is het gevolg van een hittegolf, die de binnenlandse prijzen enorm heeft opgedreven.

Graan is dit jaar door de oorlog in Oekraïne zo’n zestig procent duurder geworden. Volgens de regering is het exportverbod niet permanent en kan het nog herzien worden. India is globaal gezien de tweede producent van graan, maar was nooit een grote exporteur. Het meeste was bedoeld voor de binnenlandse markt.

De maatregel kan niet rekenen op bijval van de G7, de rijkste industrielanden van de wereld, die momenteel bijeen zijn in Duitsland. ,,Als iedereen exportbeperkingen gaat afkondigen of zijn markt gaat sluiten, dan wordt de crisis alleen maar groter”, zei de Duitse minister van Landbouw.



Eurovisiebeeldje

Het Kalush Orchestra, de winnaar van het songfestival, gaat het Eurovisiebeeldje verkopen om geld in te zamelen voor het Oekraïense leger. ,,Veel mensen uit het buitenland geven al geld en misschien willen nog veel meer mensen dat doen”, zegt bandleider Oleh Psiuk. ,,Hiermee willen we ze over de streep trekken. Dit is goed voor Oekraïne.”

Belarus heeft in een interview met tv-zender Al-Arabia gemeld dat het inmiddels een miljardenschade heeft opgelopen door de Westerse sancties. Het land geldt als een bondgenoot van het Kremlin. ,,Bijna onze totale export naar de Europese Unie en Noord-Amerika is geblokkeerd”, aldus premier Roman Golovtsjenko. ,,Het gaat om 16 tot 18 miljard dollar op jaarbasis.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft aangekondigd dat hij ook hulp gaat zoeken in Azië en Afrika. Hij gaat parlementen toespreken, zoals hij dat onder meer ook in Nederland heeft gedaan. Dat zei hij vannacht in zijn dagelijkse videotoespraak. Volgende week spreekt hij ook het Wereld Economisch Forum in Davos toe. Hier zijn onder anderen politici en de ceo’s van de grootste bedrijven jaarlijks bijeen om met elkaar te praten, deze keer ook over de wederopbouw van Oekraïne.

