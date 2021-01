Dit is de nieuwe rijkste man van Azië: ‘Nooit werd iemand zo snel zo rijk’

Zhong Shanshan daarentegen heeft zijn leven en zijn zakelijk fortuin op orde. Dat is in het verleden wel anders geweest. Hij kwam in 1954 in Hangzhou ter wereld, als telg van een bemiddelde familie. In de jaren 60 verpletterde de Culturele Revolutie van Mao Zedong ook Zhongs familie. Zijn ouders kwamen daarbij om het leven. In de chaos van de Culturele Revolutie verruilde hij op 12-jarige leeftijd de schoolbanken voor een baantje in de bouw, maar hij keerde na jaren uiteindelijk terug op de universiteit. Hij beëindigde met succes een opleiding aan de Zhejiang Radio en Televisie Universiteit en werkte daarna vijf jaar als financieel-economisch journalist voor een lokale krant. In die functie ontdekte hij de kansen van de door partijleider Deng Xiaoping afgekondigde nieuwe ‘markteconomie met socialistische kenmerken’.



Hij verhuisde naar het eiland Hainan in zuid-China. Daar stichtte hij in de jaren ’90 allerlei bedrijven waaronder een champignonkwekerij, een krant en een distributiecentrum van mineraalwater. In 1993 maakte hij de eerste klapper met de ontwikkeling van een voedingsmiddel dat enorm populair werd in China. Ook bracht hij met succes pillen voor erectieproblemen op de markt. In 1996 volgde zijn grootste succes met de oprichting van een eigen bottelbedrijf voor mineraalwater met de naam Nongfu Spring. Zhongs flessen met de rode dop vlogen in heel China al snel de schappen uit. In 2000 verkocht het bedrijf inmiddels ook thee, energiedrankjes, vruchtensappen en koffie.