Dit is de vrouw die Trump als opperrechter wil aanstellen

Amy Coney Barrett wordt de opvolgster van Ruth Bader Ginsburg (RBG), de overleden rechter van het Hooggerechtshof. Dat melden ingewijden binnen de Republikeinse Partij in Amerikaanse media. Vanmiddag (plaatselijke tijd) zal de Amerikaanse president Donald Trump officieel bekend maken dat Barrett zijn kandidaat is.

Amy Coney Barrett (48) heeft vanwege haar conservatieve geloofsbrieven veel fans onder Republikeinen. Tijdens haar juridische stage was ze een jaar medewerker van de in dat kamp nog zeer gevierde conservatieve opperrechter Antonin Scalia die in 2016 overleed. Die leerschool maakt de moeder van zeven kinderen ook voor veel Trump-kiezers een aantrekkelijk rolmodel.

Maar Democraten en Amerikaanse progressieven zien Amy Coney Barrett nu al niet zitten. Veel van haar ideeën staan namelijk haaks op die van de in dat kamp aanbeden progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg. Want Barrett is niet alleen een uitgesproken tegenstander van abortus en het homohuwelijk, ook is ze tegen Obamacare (de ziektekostenverzekering van Barack Obama voor iedereen) en een voorstander van het recht om een wapen te dragen. Rechter Barrett is daarbij ook actief lid van de christelijke (overwegend katholieke) organisatie People of Praise die onder meer vindt dat mannen de spirituele leiders moeten zijn in het gezin en daarin ook een autoritaire rol op zich mogen nemen. De kans dat de Democraten haar daarover gaan doorzagen bij haar sollicitatie in de Senaat is groot.

Katholiek

De uit New Orleans afkomstige Barrett is nu nog rechter aan het Hof van Beroep voor het 7e circuit. Ze is voormalig hoogleraar rechten aan de rechtenfaculteit van de katholieke universiteit van Notre Dame in de staat Indiana. Haar vader was advocaat bij de oliegigant Shell, haar moeder huisvrouw. Ze ging naar een katholieke meisjesschool en studeerde later summa cum laude af aan Notre Dame University. Tijdens een lezing legde ze eens uit dat een carrière in de rechtspraak ,,slechts een middel tot een doel” was. Het doel was, zei ze, ,,het koninkrijk van God op te bouwen”. Ook opmerkelijk was een publicatie waarin zij ervoor pleitte dat katholieke rechters zich in sommige gevallen zouden moeten onthouden bij zaken waarbij de doodstraf opgelegd zou worden, vanwege morele bezwaren tegen de doodstraf.

Volledig scherm Amy Coney Barrett geeft een lezing op 'haar' universiteit van Notre Dame. © AP

Zeven kinderen

Barrett en haar echtgenoot Jesse M Barrett (een studievriendje van Notre Dame) hebben zeven kinderen tussen 8 en 19 jaar oud. Twee daarvan zijn geadopteerd uit Haïti. Haar jongste kind is gehandicapt. Ze is als gezegd vooral bekend als felle tegenstander van abortus. De Democraten zien Barrett daarom als de slechts mogelijkste vervanger van de vorige week overleden Ruth Bader Ginsburg die haar leven lang juist steun heeft gegeven aan tegenstanders van strafbaarstelling van abortus.

Barrett stond in 2018 ook al op Trumps voorkeurslijstje met mogelijke vervangers van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos de president voor (de later vanwege #metoo-aantijgingen omstreden) Brett Kavanaugh. Volgens de Amerikaanse zender NPR ging Barretts benoeming destijds niet door omdat ze door ziekte niet uit de verf kwam op de dag dat ze een laatste voorbereidingsgesprek had met Donald Trump.

Als haar kandidatuur wordt bevestigd door de Senaat zal Barrett de jongste rechter zijn van het machtige en negenkoppige Hooggerechtshof in Washington.

