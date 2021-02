Dit is het koudste dorp ter wereld (-77 graden): auto's moeten constant draaien

De kou in Nederland is niks vergeleken met het leven in het Siberische dorpje Oymyakon, het koudste permanent bewoonde plaatsje op aarde. De temperatuur daalde er ooit tot maar liefst 77 graden onder nul. Auto's moeten er constant draaien om te voorkomen dat de benzine bevriest en een graf graven voor een dode kan dagen duren.

Oymyakon ligt in het noordoosten van Rusland en telt volgens de meest recente cijfers (uit 2018) zo'n vijfhonderd inwoners. Het is een barre plek, met een gemiddelde temperatuur die van oktober tot en met april niet boven het vriespunt uitkomt. In de koudste maand - januari - is het er -46,4 graden Celsius.

Guinness World Records

Volgens Guinness World Records bedraagt de laagste temperatuur die ooit gemeten werd in Oymyakon -67,7 graden Celsius. Die waarneming dateert van 6 februari 1933. Volgens een monument op het dorpsplein was het er in januari 1924 echter -71 graden en meteoroloog Christopher C. Burt - auteur van Extreme Weather: A Guide and Record Book - spreekt zelfs van een onofficiële recordtemperatuur van -77 graden Celsius.

U-vormige vallei

Dat het er zo koud is, komt door de ligging. Oymyakon ligt heel noordelijk, op 63° 27' noorderbreedte. Ter vergelijking: de noordpoolcirkel ligt op 66° 33' noorderbreedte. Het dorpje bevindt zich bovendien in een U-vormige vallei, met de open kant richting het noorden. Koude lucht komt er langs de omliggende berghellingen naar beneden en blijft vastzitten. Dat maakt het leven er niet eenvoudiger op.

Het dorp heeft een eigen warmtecentrale die non-stop kolen verbrandt om water op te warmen. Dat wordt dan door het leidingsysteem van het dorp gepompt om huizen te verwarmen. Toiletten zijn buiten en bestaan uit een gat in de grond met een plank erboven, afvoerbuizen zouden toch meteen bevriezen.

Auto's moeten constant blijven draaien als ze buiten staan - zelfs tijdens het tanken - omdat de benzine anders razendsnel in ijs zou veranderen en de accu uitvalt.

Dat leidt soms tot drama's. Zo maakt The Siberian Times melding van twee mannen die stierven toen hun wagen pech kreeg en ze te voet op zoek moesten naar hulp. Om hulp telefoneren lukte niet. Mobiele telefoons werken er immers niet door de extreme kou. Het is in Oymyakon zo koud dat wodka bevriest als de fles buiten blijft liggen.

Kinderen naar school

Kinderen moeten ondanks de kou elke dag naar school, tenzij de temperatuur onder de -50 graden zakt. Het is er zo koud dat je wimpers en speeksel spontaan kunnen bevriezen en iedereen continu gevaar loopt op vrieswonden. Wie buiten moet werken, doet dat in shifts van hooguit 20 minuten.

Volledig scherm Kinderen moeten er gewoon naar school. © REUTERS

Ook wat de inwoners eten, is afgestemd op het klimaat. De grond is vrijwel altijd bevroren waardoor er zo goed als geen gewassen kunnen groeien. Maaltijden bestaan dan ook bijna alleen uit vlees en vis, die vaak in een soep maar soms ook rauw en bevroren worden gegeten.

Graf

Het graven van een graf kan dagen duren. Eerst wordt een vuur aangelegd om de bodem te ontdooien, vervolgens graaft men tot ze weer bevroren grond bereiken. Dan begint het hele riedeltje opnieuw totdat de put diep genoeg is voor de dode.

Volledig scherm In de winter is het 21 uur per dag donker in Oymyakon. Alcoholverslaving bij inwoners is een veel voorkomend probleem. © REUTERS

Opmerkelijk: ondanks de intense winter kan de zomer er best aardig zijn. De gemiddelde dagtemperatuur in juli bijvoorbeeld bedraagt 21,6 graden Celsius, met recordtemperaturen die in juni, juli en augustus zelfs boven de 30 graden uitkwamen.

Dat is een verschil van meer dan 100 graden in vergelijking met de koudste records.

Volledig scherm Het landschap van de vallei. © REUTERS

Volledig scherm De omgeving van Oymyakon. © REUTERS

