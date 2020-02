Dit is het Songfestivallied van België: ‘Ik vrees dat we niet doorgaan’

André Vermeulen, muziekjournalist

,,Het is een heel mooi, ingetogen nummer dat goed is uitgevoerd’’, aldus muziekjournalist André Vermeulen. ,,Je hoort meteen dat het om een echt Hooverphonic-nummer gaat, zoals ze op voorhand al hadden aangegeven. Je hoort de strijkers op de achtergrond. Ze blijven dus trouw aan hun eigen stijl, maar tegelijkertijd is het ook een erg toegankelijk nummer’’, gaat hij verder. In Release Me wordt de titel van het nummer vaak herhaald, wat ervoor zorgt dat het blijft hangen, zelfs als je het maar één keer hebt gehoord.

,,Het thema is erg duidelijk, als ik de tekst even bekijk: ‘release me, if you love me, let me go’. Dat is voor veel mensen herkenbaar, denk ik. Niet alleen in de liefde, maar ook in het algemeen.’’ Het blijft wel een ingetogen liedje, terwijl het bij het Songfestival vaak om toeters en bellen draait. ,,De meesten kiezen voor veel feestgedruis, maar zo onderscheidt Hooverphonic zich wel van de rest. Voor Duncan Laurence pakte dat vorig jaar heel goed uit.’’

,,Het is natuurlijk nog te vroeg om in te schatten of Release Me echt kan winnen, want we hebben alle andere nummers nog niet gehoord, en dat speelt natuurlijk ook mee. Maar ik denk dat we hier wel met een kanshebber te maken hebben.’’

Miguel Wiels, componist

,,Het nummer is een knappe productie’’, zegt Miguel Wiels. ,,Het doet mij denken aan Daydream van Wallace Collection, maar dan zonder de sterke passage op het einde. Ik moet het zeggen zoals het is: ik vrees voor de slaagkansen van dit liedje. Omdat ik denk dat het te fancy is voor het Songfestival. Het Europese publiek zal niet snappen hoe goed dit nummer eigenlijk is. Ik denk dat Europa meer op zoek is naar ‘platte pop’, meer hapklare popnummers.’’

Volgens Miguel kan de act van Hooverphonic nog wel verschil maken. ,,Als ze iets zouden verzinnen dat dit nummer meer laat opvallen, dan maakt het misschien een kans. Maar puur op basis van het nummer vrees ik dat we zullen stranden in de halve finale.’’

Liliane Saint-Pierre

,,Ik was erg verbaasd toen bekend werd dat Hooverphonic België zou vertegenwoordigen op het festival. Maar ik ben nu aangenaam verrast’’, zegt Liliane Saint-Pierre, die met Soldiers of Love op het Songfestival van 1987 stond. ,,Zanger Alex Callier weet goed waar hij mee bezig is en heeft een mooi cv. Al is dat niet het belangrijkste, het talent moet er gewoon zijn.’’ Volgens Liliane ligt er net meer druk op de schouders van Hooverphonic, omdat ze een gevestigde naam zijn. ,,Ik denk dat mensen dan sneller zeggen: ‘we zullen nog wel zien hoe zij het doen.’ De verwachtingen liggen hoger.’’

Volgens Liliane heeft het nummer kans van slagen. ,,Het is een uitgesproken muziekstijl, maar ik denk wel dat Europa dit kan bekoren’’, zegt ze. ,,Het nummer mag volgens de regels van het Songfestival maar drie minuten duren, en dan is het altijd veel moeilijker om iets neer te zetten. Maar ik geloof dat dit goed kan komen.’’

Pat Krimson, dj en muziekproducer

Ook Pat Krimson heeft zijn twijfels, zo laat hij weten via sociale media. ,,Beste VRT (publieke omroep van België, red.), zouden we niet eens pré-selecties gaan organiseren voor het Songfestival? Dan komt er nog eens een echte hit uit. Mooi nummer, maar oh zo saai. Kies toch eens een nummer ‘met ballen’ zo groot als het Atomium (monument in Brussel, red.).’’

Tom Dice

Tom Dice, die in 2010 knap zesde werd op het Songfestival, is wél fan van Release Me. ,,Het is een classic Hooverphonic-nummer’’, vindt hij. ,,Ik heb het bewust maar één keer beluisterd omdat de kijkers het lied op het Eurosongfestival ook maar één keer te horen krijgen en het dan moeten beoordelen. Het nummer is herkenbaar en komt binnen. Ik vind het goed, ik ben fan.’’

Volgens de artiest heeft Hooverphonic kans om het tot de finale te schoppen. ,,Daar is het nummer zeker sterk genoeg voor. Of het daarna ook in de top 10 kan komen, hangt af van de nummers van de andere landen. Vraag me dat dus over een paar maanden nog eens. Maar Release Me gaat zeker niet laag eindigen.’’

Voor Tom is het tien jaar geleden dat hij in dezelfde schoenen stond als Hooverphonic. ,,Ik herinner mij nog heel goed hoe zenuwslopend die dag van bekendmaking was, want iederéén heeft direct een mening klaar over jouw nummer. Vandaag is sowieso een speciale dag voor Hooverphonic.’’

